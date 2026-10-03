W najbliższy weekend - 3 i 4 października - Polsat wyemituje premierowe odcinki nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Show będzie można bowiem oglądać nie tylko w soboty, ale i w niedziele, o godz. 17:40. Telewizyjna rywalizacja została wymyślona w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jej odpowiedniki królują w m.in. w Niemczech czy Holandii. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Prowadzącymi show zostali Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski. W "HITSTERZE" nie zabraknie przerywników muzycznych, takich jak oryginalne ścieżki dźwiękowe i teledyski, a także niespodziankowe występy artystów polskiej estrady. W programie liczy się przede wszystkim zabawa, lecz w każdym odcinku do wygrania będzie także nagroda pieniężna. Uczestnicy będą mogli zdobyć nawet 30 tys. złotych, które przekazane zostaną na wyznaczony przez zwycięską drużynę cel charytatywny.

"Co odcinek mamy nowość w postaci gości. Tutaj zderzają się różne temperamenty i to jest super. Powstały zaskakujące duety wśród naszych gości. Większość ludzi znam i się z nimi koleguję, więc to fajna przygoda. Ale nie będzie taryfy ulgowej! Co prawda czasem znam prawidłową odpowiedź i kusi, żeby coś szepnąć" - mówił o programie Piotr Kędzierski w rozmowie z Interią Muzyką.

"Ten program jest niesamowity, naprawdę! Urzekł mnie wszystkim, bo wszystko się dzieje wokół muzyki, ale muzyka jest jednocześnie pretekstem do rozmowy, do wspominania, do poznawania naszych uczestników, naszych gwiazd od zupełnie innej strony. Więc - tak jak wszyscy kochamy muzykę - czasami słuchając jej, nie myślimy o danym utworze, a jednak przypomina nam dany moment z życia. O tym jest właśnie ten program" - dodawała od siebie Ida Nowakowska.

Oto quiz na wzór programu "HITSTER"! Jak ty poradziłbyś sobie w telewizyjnej rywalizacji?

Z okazji premierowych odcinków "HITSTERA" mamy dla was quiz, wzorowany na muzycznej rozgrywce. W Polsacie to gwiazdy polskiej estrady zgadywać będą, z których lat pochodzą ponadczasowe przeboje, a u nas to wy możecie podjąć wyzwanie! Nawet najwięksi miłośnicy muzyki mogą nie odpowiedzieć na wszystkie pytania...

Jak poradziłbyś sobie w programie "HITSTER"? Tylko prawdziwi znawcy przebojów zdobędą maxa! Rozpocznij quiz



