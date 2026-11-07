Za nami 11. odcinek nowego teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów". W Polsacie po jednej stronie stanęli aktorzy: Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski (są parą również prywatnie), a naprzeciw nim stanęły gwiazdy disco polo: Marcin Miller z grupy Boys (juror programu "Disco Star") i Paweł Dudek, lepiej znany jako Czadoman, pamiętany z przeboju "Ruda tańczy jak szalona" zwycięzca 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo".

Już na początku rozgrywki muzyczny wehikuł czasu prowadzony przez duet Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski zabrał widzów w czasy studniówki Tamary Arciuch. Prezenterka namówiła aktorkę do zwierzeń i dowiedzieliśmy się, że Tamara była na studniówce ze swoją pierwszą miłością - Piotrem.

"Hitster": Zaskakujące słowa Idy Nowakowskiej

Po latach, będąc już z Bartłomiejem Kasprzykowskim, spotkali jej byłego ukochanego, któremu towarzyszyła jego żona. Na zaskakujący komentarz do tego wspomnienia zdecydowała się Ida Nowakowska.

"Żona nie ściana, można przesunąć" - stwierdziła prowadząca "Hitstera". Tamarze Arciuch na tyle spodobał się ten komentarz, że dodała jeszcze od siebie: "To, że jesteś na diecie nie oznacza, że nie możesz przejrzeć menu".

Z programu dowiedzieliśmy się, że muzyczną karierę Czadomanowi przepowiedział ksiądz, gdy młody wokalista był ministrantem i śpiewał w kościelnym chórze.

Marcin Miller opowiedział o listach od fanów, jakie dostaje. Jeden z jego ulubionych to ten, który zaczynał się od słów: "Marcinie, piszemy do ciebie z krainy tysiąca zamków i jednego klucza". Okazało się, że nadawca wysłał go z zakładu karnego.

Do finału awansowali Czadoman i Marcin Miller, gdzie zdobyli 21 tys. zł, które zostały przekazane na rzecz Fundacji Naszpikowani w Białymstoku.

Gościem specjalnym sobotniego odcinka był Sidney Polak, który zdradził kulisy powstania swojego solowego przeboju "Otwieram wino ze swoją dziewczyną". Podkreślił, że obecnie otwiera wino już tylko ze swoją żoną Pauliną.

Kiedy i gdzie oglądać "Hitstera"?

Program "Hitster" można oglądać w soboty i niedziele o godz. 17:40 w Polsacie. Rywalizacja, w której udział wzięło blisko 100 polskich gwiazd, opiera się na zasadach gry planszowej. Jej telewizyjne odpowiedniki zrobiły furorę m.in. w Niemczech czy Holandii, więc teraz przyszedł czas na nasz kraj.

Duety uczestników w każdym odcinku mają za zadanie odgadnąć, w którym roku wydane zostały znane przeboje, a do wygrania jest maksymalnie 30 tys. złotych (przeznaczane przez parę na wybrany cel charytatywny).