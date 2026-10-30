Telewizja Polsat już na 31 października 2026 roku szykuje kolejny odcinek nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów, otwiera się w nowym oknie". Przypomnijmy, że show został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

W kolejnych odcinkach "HITSTERA", które Polsat pokaże już w najbliższą sobotę i niedzielę zagrają Sławomir i Kajra przeciw Jerzemu Mielewskiemu i Łukaszowi "Jurasowi" Jurkowskiemu oraz Majka Jeżowska i Łukasz Zagrobelny przeciw Barbarze Bursztynowicz i Michałowi Kassinowi.

Kolejny weekend z "HITSTEREM". Co tym razem wydarzy się w show Polsatu?

Już sam początek sobotniego odcinka przybrał zaskakujący obrót. Jurek Mielewski i Juras sprzeczali się o datę premiery pewnego utworu muzycznego i Juras nie dał się przekonać. Zrezygnowany Jurek skomentował to, nawiązując do programu "Ninja Warrior Polska", który wspólnie prowadzili. "To kolejny program, w którym nie mogę mieć swojego zdania" - zażartował.

To zdanie wywołało ogromne poruszenie u Piotra Kędzierskiego. "Ja też byłem w takim programie! Też byłem w takim programie!" - krzyknął prowadzący "HITSTERA". I dodał: "Spokojnie, ja też byłem…".

Sławomir i Magdalena "Kajra" Kajrowicz wspominali początki swojej relacji. Jak się okazuje, ich związek zaczął się od przyjaźni, a ta - od wspólnych występów w kabarecie "Świntuszki". Na pierwszej randce Sławomir z Magdaleną poszli nad zalew oglądać pociągi. Gdy przejeżdżał długi pociąg towarowy Magdalena powiedziała, że jeśli będzie miał 42 wagony to na pewno będą razem. A jeśli nie - rozstaną się. Jak się okazało - miał!

Pociąg towarowy zdecydował o ich związku. Jak wyglądała pierwsza randka Sławomira i Kajry? Polsat Promocja

Gościem specjalnym odcinka będzie zespół PECTUS.

Pierwszy dzień listopada w "HITSTERZE". "Kiedy Basia brała ślub, ja byłam licealistką"

W niedzielnym odcinku Barbara Bursztynowicz bez problemu odgadła rok premiery pewnego utworu, gdyż właśnie w tym roku odbył się jej ślub i wesele. Była to fantastyczna impreza, która zakończyła się o ósmej rano, a gośćmi byli nie tylko zaproszeni krewni i przyjaciele pary, ale też zupełnie obcy ludzie. Jak opowiadała Barbara, jeden z jej znajomych powiedział, że jeśli nie wpuści się kogoś na wesele, sprowadzi to nieszczęście, więc każdy kto przechodził obok "Dziekanki" i chciał wejść do środka był wpuszczony. Fantastyczną zabawę zmącił nieco fakt, że fotograf pomylił pannę młodą z inną aktorką również obecną na weselu - Ewą Ziętek. Jak wspomina Barbara Bursztynowicz - to właśnie Ewa ma najwięcej zdjęć z jej wesela.

Rok wesela Barbary skłonił do wspomnień również Majkę Jeżowską. "Kiedy Basia brała ślub, ja byłam licealistką" - zaczęła piosenkarka. Już wtedy ujawniła się jej pasja i miłość do muzyki. Piosenkarka śpiewała w zespole w kościele parafialnym, jednak muzyka nie była wtedy jej jedyną miłością. Zaskoczonym widzom i prowadzącym wyznała, że podczas rekolekcji, na chórze za organami całowała się wtedy z perkusistą owego zespołu.

Gośćmi specjalnymi odcinka będą Kayah i zespół Enej.

Jak Piotr Kędzierski spędza czas na planie HITSTERA? "Ten program zaskoczy niejednego" INTERIA.PL



