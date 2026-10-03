"Hitster" zadebiutował w Polsacie! Internauci oceniają jednogłośnie

W sobotnim odcinku "Hitster. Muzyczna gra przebojów" zmierzyły się dwie pary dobrze znane widzom stacji. Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, przyjaciele od lat, zmierzyli się z Lenką i Janem Klimentami. Obie drużyny musiały układać przeboje z różnych dekad na osi czasu.

Szybsi okazali się Klimentowie, którzy wygrali 21 000 zł i przekazali je organizacji DIOZ.

Katarzyna Skrzynecka skradła show

Najbardziej żywiołowy moment odcinka zaczął się od jednej z piosenek w grze. Skrzynecka przypomniała sobie wtedy swój udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie wcielała się między innymi w Shakirę. Z humorem wspominała, jak trudne było to zadanie: "Musiałam zagrać nie dość, że ładną, to jeszcze młodą i szczupłą. To było niewykonalne!".

Ida Nowakowska poprosiła aktorkę, by przypomniała ten występ. Skrzynecka nie dała się długo namawiać. Zdjęła buty, wyszła na środek studia i zaczęła tańczyć do "Waka Waka". Po chwili tańczyli już wszyscy: uczestnicy, prowadzący i ekipa.

Widzowie zachwyceni debiutem

Premiera "Hitstera" spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W mediach społecznościowych widzowie jednogłośnie chwalili nowy format.

"Podoba mi się ten program. będę dalej oglądać", "Super program", "Super format muzyczny, na luzie. [...] Prowadzący na plus, szczególnie Ida Nowakowska. Będę oglądać dalej", "Bardzo fajny program" - czytamy w komentarzach pod postami na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie.

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Kolejne odcinki "Hitster. Muzyczna gra przebojów" w każdą sobotę i niedzielę w Polsacie o 17:40.