Program prowadzą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski. Rywalizują w nim dwie dwuosobowe drużyny, które muszą rozpoznawać przeboje z różnych dekad i układać je w kolejności na osi czasu. Prowadząca w rozmowie z "Telemagazynem" wyjaśniła zasady: "Zasady są bardzo proste. Trzeba ułożyć dziesięć hitów na osi czasu. Kto ułoży pierwszy, ten wygrywa. W programie 'Hitster', który prowadzę z Piotrem, mamy dwie drużyny po dwóch uczestników i oni rywalizują między sobą. Celem jest wygranie pieniędzy na szczytny cel charytatywny. Ta rywalizacja jest jeszcze bardziej podkręcona tym, że chcemy zrobić coś dobrego".

Uczestnicy grają więc nie dla siebie, tylko dla wybranej organizacji charytatywnej, która otrzyma 30 tys. złotych. Program łączy teleturniej z rozrywką, a znane piosenki mają przy okazji przywoływać wspomnienia widzów.

Kto wystąpi w pierwszym starciu?

Premierowy odcinek od razu stawia poprzeczkę wysoko. Naprzeciw siebie staną dwie pary, które polska publiczność zna od lat i które scenę oraz telewizyjne emocje mają we krwi. Nawet doświadczonym artystom może jednak sprawić kłopot pytanie, w którym dokładnie roku powstał dany przebój.

Po jednej stronie zagrają Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Łączy ich wieloletnia przyjaźń i bogata wspólna historia w telewizji, zwłaszcza w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Skrzynecka, aktorka i wokalistka, wygrała pierwszą edycję tego show, a później zasiadła w jury. Gąsowski najpierw był jego prowadzącym, a potem też dołączył do grona jurorów. Dobrze się rozumieją, co w grze opartej na współpracy może okazać się ich największym atutem.

Ich rywale to Lenka i Jan Klimentowie, pochodzący z Czech tancerze i małżeństwo, od lat silnie związani z Polską. Widzowie Polsatu znają ich przede wszystkim z "Tańca z Gwiazdami", którego historię współtworzyli przez wiele sezonów. Na parkiecie czują rytm jak mało kto, ale w "Hitsterze" liczy się coś innego.

W programie nie zabraknie gości specjalnych!

Gościem specjalnym pierwszego odcinka jest Doda. Wokalistka zaśpiewa w studiu swój singiel "Melodia ta". Zapowiedź jej występu wywołała duże zainteresowanie w sieci. Pod materiałami promocyjnymi fani nie kryją zaskoczenia i ekscytacji specjalnym występem przygotowanym na potrzeby programu!

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