Za nami szósty odcinek nowego teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów". W Polsacie po jednej stronie stanęli Cezary Trybański, czyli pierwszy Polak w NBA, oraz prezenter Tomasz Wolny, a naprzeciwko nich stanęli jurorzy "Must Be The Music": Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. W roli gościa specjalnego pojawiła się Alicja Majewska.

Tematem odcinka - zupełnie nieoczekiwanie - okazał się wzrost Cezarego Trybańskiego. Sportowiec mierzy bowiem 218 cm, znacząco przewyższając swojego teleturniejowego partnera. Żeby dorównać mu wzrostem, Tomasz Wolny sięgnął po skrzynkę z widowni. "Koszykówka to gra zespołowa" - podkreślił prezenter.

Sebastian Karpiel-Bułecka w programie "Hitster"

Z kolei Sebastian Karpiel-Bułecka przypomniał historię z przeszłości, dotyczącą zamiłowania do Modern Talking. Fascynacja duetem Thomasa Andersa i Dietera Bohlena nie trwała jednak długo, bo - jak ujawni sam zainteresowany - "kompletnie nie wiedział, o czym oni śpiewają".

Lider Zakopower opowiedział też o swoim wyuczonym zawodzie - muzyk ukończył Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. "Zaprojektowałem domy kolegom z zespołu. Mieszkają i nie narzekają" - powiedział juror "Must Be The Music".

"Ja na pierwsze randki jeździłem z Timbalandem w mondeo" - opowiadał z kolei Miuosh przy jednym z nagrań. "Sexbomb" Toma Jonesa przywołał obraz szkolnej sympatii, która często puszczała ten hit.

"Ja pamiętam lata, kiedy z tą koleżanką utrzymywałem jakieś takie relacje, że wiedziałem, że to jej balkon" - wspominał. "Relacja balkonowa" - podsumował Cezary Trybański.

Starcie było bardzo wyrównane - dzięki podpowiedzi Miuosha o jeden punkt więcej zdobyli Cezary Trybański i Tomasz Wolny. "Jestem dumny" - stwierdził juror "Must Be The Music".

Sportowo-dziennikarski duet w finale był bezbłędny, dzięki czemu zdobył 30 tys. zł, które zostały przekazane na rzecz programu Olimpiady Specjalne Polska.

Kiedy i gdzie oglądać "Hitstera"?

Program "Hitster" można oglądać w soboty i niedziele o godz. 17:40 w Polsacie. Rywalizacja, w której udział wzięło blisko 100 polskich gwiazd, opiera się o zasady gry planszowej. Jej telewizyjne odpowiedniki zrobiły furorę m.in. w Niemczech czy Holandii, więc teraz przyszedł czas na nasz kraj. Duety uczestników w każdym odcinku mają za zadanie odgadnąć, w którym roku wydane zostały znane przeboje, a do wygrania jest maksymalnie 30 tys. złotych (przeznaczane przez parę na wybrany cel charytatywny).