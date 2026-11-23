W 14. odcinku programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów, otwiera się w nowym oknie" wygrał Piotr "Guma" Gumulec w duecie z Agnieszką "Marylką" Litwin, pokonując Sidneya Polaka i Wojciecha "Łozo" Łozowskiego. Kabaretowy duet wygrał 30 tys. złotych - cała kwota została przekazana na cel charytatywny. Środki trafiły na konto Fundacji POLSAT.

Halina Mlynkova wpadła do studia "HITSTERA". Dała uczestnikom zagadkę do rozwiązania

W "HITSTERZE" zobaczyliśmy również jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Halina Mlynkova wystąpiła jako gość specjalny i wykonała na żywo swój kultowy utwór "Czerwone korale, otwiera się w nowym oknie", który stanowił muzyczną zagadkę dla rywalizujących drużyn. Piosenkarka pojawiła się niespodziewanie w trakcie rundy, aby zaśpiewać swój wielki przebój, zaś zadaniem uczestników było poprawne umieszczenie go na osi czasu.

Jej występ tak oczarował Piotra Gumulca "Gumę" (grającego w duecie z Agnieszką Litwin "Marylką"), że stracił czujność, zaczął tańczyć i pocałował artystkę w rękę. Chwilę zamieszania szybko wykorzystali to przeciwnicy kabaretowego duetu - Sidney Polak i Wojciech Łozowski, którzy użyli Jokera i przejęli możliwość odgadnięcia daty premiery piosenki. Czy im się to udało?

"Bardzo się cieszę, że mogę być w roli uczestniczki i zaśpiewać, bo śpiewanie to moje życie i moje serce. Nie ukrywam, że śpiewając w programie świetnie się bawiłam, bo ja w ogóle nie przyjmuję takich propozycji, w ogóle! A jeszcze w duecie, w którym byłam - powiem wam szczerze, że to, że udało im się nas namówić, to nie wiem, co to spowodowało. Chyba to, że to po prostu program muzyczny. Myślę, że ludzie będą się jesienią naprawdę fajnie bawić" - przyznała Interii Muzyce Halina Mlynkova.

"To jest tak naprawdę zabawa, a z drugiej strony fantastycznie, bo pieniądze idą na cele charytatywne, a tak lubimy najbardziej, bo ta zabawa zamienia się w coś dobrego (...) Była energia! Cudowna publiczność, ale i produkcja ze świetną energią. Energia zawsze zaczyna się w produkcji, w reżyserze, prowadzących. To się udziela i idzie dalej. Sami zawodowcy!" - dodała.

Halina Mlynkova ze specjalnym występem w "HITSTERZE". Co słychać u wokalistki? INTERIA.PL

Jak się okazało, uczestnicy "HITSTERA" prawidłowo odgadli rok wydania "Czerwonych korali", na co Halina Mlynkova zareagowała dość żartobliwie: "Też się cieszę, naprawdę!".