Gwiazdy znów stanęły w szranki w "HITSTERZE"! Kto wygrał piąty odcinek nowego show Polsatu?

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Za nami piąty odcinek nowego teleturnieju Polsatu - "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Tym razem utwory na muzycznej osi czasu umieszczały duety: Leon Myszkowski i Justyna Steczkowska oraz Mateusz Pawłowski i Adam Zdrójkowski. Na scenie wystąpiła gościnnie Ania Wyszkoni, która porwała do tańca hitem "Agnieszka". Dla kogo sobotni odcinek zakończył się zwycięsko?

Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski pozują razem na tle neonowej scenografii programu „Hitster”.
Justyna Steczkowska i jej syn Leon MyszkowskiMirosław SosnowskiPolsat

To był już piąty odcinek "HITSTERA" w Polsacie! Uczestnicy tradycyjnie musieli ustalić, w jakich latach ukazały się znane przeboje, a następnie umieścić je w odpowiednich miejscach na osi czasu. Z tym wyzwaniem lepiej poradziła sobie drużyna Justyny Steczkowskiej i Leona Myszkowskiego, odnosząc zwycięstwo nad duetem Mateusza Pawłowskiego i Adama Zdrójkowskiego. Para poprawnie wskazała aż tyle utworów, że zgarnęła 18 tys. złotych! Pokaźna suma trafiła na konto Fundacji Kraina Zwierząt.

Zobacz również:

Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka w programie "HITSTER"
Hitster

Nowy odcinek "HITSTERA" przed nami! Sebastian Karpiel-Bułecka opowie o swojej fascynacji disco i Modern Talking

Weronika Figiel
Weronika Figiel

[...] wygrali kolejny odcinek "HITSTERA"! Co jeszcze działo się w sobotnim programie?

W sobotnim odcinku teleturnieju nie tylko poznaliśmy ciekawostki dotyczące prezentowanych utworów, lecz także te z życia i kariery uczestników. Syn Justyny Steczkowskiej opowiedział widzom o swoich zaręczynach z ukochaną Ksenią. Okazuje się, że w zaplanowaniu wszystkiego pomagała mu sławna mama, która miała za zadanie ustalić rozmiar palca dziewczyny. Wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby Leon nie pomylił milimetrów z rozmiarem. Choć partnerka dostała zbyt duży pierścionek, wszystko zakończyło się happy endem.

W programie, oprócz romantycznych opowieści Myszkowskiego, poznaliśmy także historię taty Adama Zdrójkowskiego, który "był ojcem chrzestnym disco polo". W latach 90. prowadził pierwszą prywatną firmę fonograficzną w Polsce, a na stadionie X-lecia handlował kasetami, wraz ze Sławomirem Skrętą niemalże wymyślając uwielbiany do dziś przez Polaków gatunek.

Muzycznym gościem "HITSTERA" była tym razem Ania Wyszkoni, która nie tylko zaśpiewała ponadczasową "Agnieszkę", lecz także opowiedziała zabawną historię związaną z tym hitem.

Kiedy i gdzie oglądać program "HITSTER"?

"Hitster. Muzyczna gra przebojów" zadebiutował na antenie Polsatu wraz z początkiem października. Nowy teleturniej można oglądać zarówno w soboty, jak i niedziele, o godz. 17:40. Rywalizacja opiera się o zasady gry planszowej, która zrobiła furorę na całym świecie. Telewizyjne odpowiedniki skradły serca widzów w Niemczech czy Holandii, a więc przyszedł czas także na Polskę. Na planie naszej rodzimej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które - połączone w pary - zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Kolejny odcinek już jutro! Zmierzą się w nim Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh oraz Tomasz Wolny i Cezary Trybański.

Syn Justyny Steczkowskiej w "Hitsterze" zdradził kulisy swoich zaręczyn. Mama pomogła mu z rozmiarem pierścionka Polsat Promocja
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze