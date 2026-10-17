To był już piąty odcinek "HITSTERA" w Polsacie! Uczestnicy tradycyjnie musieli ustalić, w jakich latach ukazały się znane przeboje, a następnie umieścić je w odpowiednich miejscach na osi czasu. Z tym wyzwaniem lepiej poradziła sobie drużyna Justyny Steczkowskiej i Leona Myszkowskiego, odnosząc zwycięstwo nad duetem Mateusza Pawłowskiego i Adama Zdrójkowskiego. Para poprawnie wskazała aż tyle utworów, że zgarnęła 18 tys. złotych! Pokaźna suma trafiła na konto Fundacji Kraina Zwierząt.

[...] wygrali kolejny odcinek "HITSTERA"! Co jeszcze działo się w sobotnim programie?

W sobotnim odcinku teleturnieju nie tylko poznaliśmy ciekawostki dotyczące prezentowanych utworów, lecz także te z życia i kariery uczestników. Syn Justyny Steczkowskiej opowiedział widzom o swoich zaręczynach z ukochaną Ksenią. Okazuje się, że w zaplanowaniu wszystkiego pomagała mu sławna mama, która miała za zadanie ustalić rozmiar palca dziewczyny. Wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby Leon nie pomylił milimetrów z rozmiarem. Choć partnerka dostała zbyt duży pierścionek, wszystko zakończyło się happy endem.

W programie, oprócz romantycznych opowieści Myszkowskiego, poznaliśmy także historię taty Adama Zdrójkowskiego, który "był ojcem chrzestnym disco polo". W latach 90. prowadził pierwszą prywatną firmę fonograficzną w Polsce, a na stadionie X-lecia handlował kasetami, wraz ze Sławomirem Skrętą niemalże wymyślając uwielbiany do dziś przez Polaków gatunek.

Muzycznym gościem "HITSTERA" była tym razem Ania Wyszkoni, która nie tylko zaśpiewała ponadczasową "Agnieszkę", lecz także opowiedziała zabawną historię związaną z tym hitem.

Kiedy i gdzie oglądać program "HITSTER"?

"Hitster. Muzyczna gra przebojów" zadebiutował na antenie Polsatu wraz z początkiem października. Nowy teleturniej można oglądać zarówno w soboty, jak i niedziele, o godz. 17:40. Rywalizacja opiera się o zasady gry planszowej, która zrobiła furorę na całym świecie. Telewizyjne odpowiedniki skradły serca widzów w Niemczech czy Holandii, a więc przyszedł czas także na Polskę. Na planie naszej rodzimej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które - połączone w pary - zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Kolejny odcinek już jutro! Zmierzą się w nim Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh oraz Tomasz Wolny i Cezary Trybański.