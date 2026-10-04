Gwiazdy znów sprawdziły się w "Hitsterze". Kto wygrał drugi odcinek?

Po sobotniej premierze "Hitstera", w której triumfowali Lenka i Jan Klimentowie, do gry przystąpiły kolejne dwie pary. W niedzielnym odcinku Tomasz Karolak i Bartosz Miecznikowski zmierzyli się z Daryą i Sebastianem Fabijańskim. Obie drużyny miały za sobą wspólne muzyczne doświadczenia. Karolak i Miecznikowski od 2011 roku tworzą Pączki w Tłuszczu, natomiast ich rywale nagrali razem utwór "NieIDEALNA".

Uczestnicy musieli ustalić, kiedy ukazały się znane przeboje, i umieścić je w odpowiednich miejscach na osi czasu. Zwycięstwo w drugim odcinku należało do Tomasza Karolaka i Bartosza Miecznikowskiego, którzy wygrali 21 tys. zł. Cała suma trafiła do Fundacji Polsat.

Karolak i Miecznikowski wspominali muzyczne początki

Piotr Kędzierski nazwał członków Pączków w Tłuszczu "chodzącą encyklopedią muzyczną". Kolejne zadania pozwoliły im sprawdzić swoją wiedzę, ale były też okazją do przypomnienia historii z własnej kariery.

Miecznikowski opowiadał o graniu z Dodą, a Karolak wrócił wspomnieniami do występu w teledysku Edyty Bartosiewicz. "Wyglądał jak model!" - mówił o nim kolega z drużyny.

Prowadzący nie przepuścił również okazji do żartu z nazwy ich zespołu. Zauważył, że od jego założenia w 2011 roku muzycy "skutecznie dbają o linię".

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Piękni i Młodzi na scenie "Hitstera"

W drugim odcinku wystąpili również Piękni i Młodzi. Zespół wykonał "Niewiarę", a jedna z drużyn musiała wskazać właściwe miejsce tego utworu na osi czasu.

Magdalena Narożna postanowiła pomóc uczestnikom, choć najpierw jej uwagę zwróciła nazwa Pączki w Tłuszczu. Wokalistka przyznała, że chętnie zjadłaby pączka, po czym przeszła do podpowiedzi dotyczącej daty wydania piosenki.

"Ja się urodziłam w 1988 roku, także na pewno to później było" - zasugerowała.

W "Hitsterze" zwycięska drużyna może zdobyć maksymalnie 30 tys. zł na wybrany cel charytatywny. Wysokość wygranej zależy od liczby piosenek poprawnie przypisanych do podanych dat.

"Hitster. Muzyczna gra przebojów" jest emitowany w soboty i niedziele o godz. 17:40 w Polsacie.