Telewizja Polsat już na 14 listopada 2026 roku szykuje kolejny odcinek nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów, otwiera się w nowym oknie". Przypomnijmy, że show został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

W kolejnych odcinkach "HITSTERA", które Polsat pokaże już w najbliższą sobotę i niedzielę zagrają Agnieszka Hyży, Grzegorz Hyży, Lanberry, Piotr Kupicha, Tadeusz Chudecki, Gamou Fall, Ania Wyszkoni i Bartek Fetysz.

Kolejny weekend z "HITSTEREM". Co tym razem wydarzy się w show Polsatu?

Przy okazji utworu pochodzącego z 1969 roku Piotr Kędzierski przypomniał ponownie o lądowaniu na Księżycu. "Z tym Księżycem, to człowiek rzeczywiście wylądował i padło słynne zdanie, że to mały krok dla człowieka, ale wielki dla… HITSTERA". Prowadzący nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Edyty Górniak, która kilka tygodni wcześniej przyjęła opowieść o lądowaniu na Księżycu z niemałym rozbawieniem.

Tym razem wokalistka również była obecna w studiu HITSTERA, ale jako gość specjalny. Nie mówiła już nic o Księżycu, za to fenomenalnie zaśpiewała piosenkę Sam Brown "Stop".

Opowiedziała też, że jest to utwór, który wpłynął na całą jej karierę. Jako młoda dziewczyna wykonała "Stop" w programie telewizyjnym, później usłyszał to jeden z twórców musicalu "Metro", Janusz Stokłosa, i to natchnęło go do skomponowania legendarnej "Litanii".

"Zaśpiewałam go w programie telewizyjnym, który był moim debiutem w poznaniu i wygrałam ten program, a potem twórcy 'Metra' usłyszeli mnie w wykonaniu tego utworu. Wtedy nie znałam jeszcze angielskiego, więc śpiewałam tak 'po flamancku', jak słyszało moje dziecięce ucho. W ten sposób Janusz Stokłosa został zainspirowany i stworzył 'Litanię', która potem przeszła do historii. Ten utwór uważam za najważniejszy w mojej drodze artystycznej, ponieważ otworzył mi już potem wszystkie drzwi" - wyznała Edyta Górniak na scenie "HITSTERA".

„Hitster”, odc. 12: Edyta Górniak o najważniejszej piosence w swojej karierze Polsat Promocja



