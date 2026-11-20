Telewizja Polsat już na 31 października 2026 roku szykuje kolejny odcinek nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów, otwiera się w nowym oknie". Przypomnijmy, że show został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

Kolejny weekend upłynie widzom Polsatu w towarzystwie dwóch nowych odcinków programu "HITSTER"! W sobotę o 17:40 do gry staną Agnieszka Litwin "Marylka" i Piotr "Guma" Gumulec przeciw Sidney Polakowi i Łozo. Co kabaretowe gwiazdy zdradziły w studiu?

Marylka i Gumulec tuż przed rozgrywką w "HITSTERZE". "Wcale nie znaczy, że zawodowy muzyk słucha muzyki"

"To jest proste jak drut. Trzeba ustawić na osi czasu, w którym roku według nas została wydana dana piosenka. To jest proste!" - przyznał Interii Muzyce Guma.

"Jak słyszysz muzykę, wszystko się przypomina - te lata, zdarzenia, które działy się w życiu. To wszystko się zaczyna łączyć. Wiadomo, że nie zawsze się uda. Zależy, w jakich kręgach się bywa i czego się słucha. Jeśli nie będzie Ireny Santor, Fogga i Maryli Rodowicz, to ja odpadam. Ordonka już była?" - zapytała Marylka, na co Guma zareagował dość radykalnie. "Nie daj boże hip-hop!" - przyznał.

"Chcielibyśmy trafić na stare polskie przeboje. Znamy i lubimy śpiewać. Lata 70. i 80. - Zbyszek Wodecki i Alicja Majewska, Jantarki, Rodowiczki i Osieckie. Te wszystkie Punki i Republiki. Ja starsza pani to już pamięci nie mam" - zażartowała Marylka.

Jak Guma i Marylka planują pokonać przeciwników? Oto, jaki mają plan na wygranie "HITSTERA" INTERIA.PL

"Rewelacja, ale z drugiej strony skandal" - ocenił Gumulec, opisując doświadczenie drugiej grupy. "To tak, jakbyśmy mieli umieszczać skecze kabaretowe na osi czasu. A tu zawodowi muzycy przyszli i będą wszystko wiedzieli. Ja wcale nie znam takich zespołów. Ale są starzy, więc może jest szansa. Sidney Polak coraz gorzej słyszy z tego co wiem, więc może mamy jakąś szansę" - przyznał kabareciarz.

"Wcale nie znaczy, że zawodowy muzyk słucha muzyki. Jest fajnie, chodzi o to, żeby była zabawa i żeby zebrać pieniądze na jakąś fajną fundację. Trzeba czasem wariata z siebie zrobić, chcemy, żeby ludzie się pośmiali" - skwitowała Agnieszka Litwin.