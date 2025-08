Zmarł filar hip hopowej formacji. Ten Typ Mes: "Ulubiony polski uliczny zespół"

W komentarzach pod postem natychmiast pojawiły się słowa współczucia, kierowane przede wszystkim do najbliższych zmarłego rapera. "Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny", "Nie do wiary", "Wielka strata" - pisali internauci.

Jego śmierć to cios nie tylko dla bliskich i współpracowników, ale także dla tych, którzy w jego twórczości odnajdywali prawdę i autentyczność. "Miał charyzmę, której się nie dało nauczyć. Albo to masz, albo nie - on miał" - wspominają go słuchacze w mediach społecznościowych.