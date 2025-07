Zemdlała przed koncertem. Smolasty zrobił coś, czego fani się nie spodziewali

Smolasty , czyli Norbert Smoliński, od miesięcy koncertuje po całej Polsce w ramach wakacyjnej trasy, która potrwa do końca września. Jednym z jej przystanków był Włocławek, gdzie, jak się okazało, wydarzyła się sytuacja wykraczająca poza ramy zwykłego występu.

Jedna z fanek przyleciała specjalnie z Gran Canarii, by zobaczyć rapera na żywo. Niestety, tuż przed koncertem zemdlała i nie mogła uczestniczyć w wydarzeniu. O całej sytuacji Smolasty dowiedział się dopiero po zakończeniu koncertu, przeglądając media społecznościowe.

- "Pewna dziewczyna oznaczyła mnie na TikToku, że przyleciała specjalnie z Gran Canarii na ten koncert, ale zemdlała przed samym występem i nie mogła go obejrzeć, więc poprosiłem ją o adres i do niej lecimy" - relacjonował Smolasty na Instagramie.

Raper nie tylko skontaktował się z poszkodowaną fanką, ale także postanowił ją odwiedzić. Do jej domu przyjechał razem z gitarzystą, by osobiście wynagrodzić jej straconą szansę. Na miejscu wykonał jeden ze swoich największych hitów - "Duże oczy".

- "Ona myśli, że to jest żart i w to nie wierzy, ale my tam naprawdę jedziemy" - mówił Smolasty w nagraniu opublikowanym na Instagramie.