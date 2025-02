Super Bowl to dla Amerykanów najważniejsze wydarzenie nie tylko sportowe, lecz także artystyczne. Co roku, podczas meczu ligi futbolu amerykańskiego NFL, odbywa się także muzyczny występ największych gwiazd światowej estrady. Organizowany z wielkim rozmachem Halftime Show jest uhonorowaniem muzyków światowej sławy, którzy tygodniami przygotowują swoje spektakularne popisy.

Kendrick Lamar był główną gwiazdą wieczoru podczas Super Bowl 2025

W tym roku ponownie postawiono na koncert rapera. Nieprzypadkowo wybrano Kendricka Lamara, na główną gwiazdę wieczoru - artysta zaledwie tydzień wcześniej zgarnął pięć statuetek podczas uroczystej gali Grammy. Obecnie ma na swoim koncie aż 22 prestiżowe nagrody!

Największym echem w mediach odbił się jeden z fragmentów występu Kendricka Lamara. Artysta bowiem zaprezentował na oczach całej Ameryki, albo nawet świata, tzw. "diss" na innego rapera - Drake'a. Utwór "Not Like Us" opowiada o tym, że konkurent gwiazdy wieczoru rzekomo ma na swoim koncie niemoralne przewinienia względem dzieci. Na koncertach oskarżenia te zwykle wykrzykuje z Lamarem cała widownia.

Piosenka "Not Like Us" krótko po premierze wdarła się na szczyty list przebojów, pomimo tego, że jej tekst jest niezwykle kontrowersyjny. Kendrick Lamar nie obawiał się zaprezentować jej także w przerwie tegorocznego Super Bowl. Gdy tylko ogłoszono występ rapera, amerykańscy dziennikarze wyraźnie zaniepokoili się tym, że muzyk faktycznie może zaśpiewać wszystkie niecenzuralne słowa, które padają w hicie.

Dziennikarze bili na alarm. Kendrick Lamar zaprezentował kontrowersyjną piosenkę na oczach całej Ameryki

"Nie można powiedzieć $%@! w Super Bowl Halftime Show!" - pisali dziennikarze z Washington Post, którym udało się wyliczyć aż 38 niecenzuralnych słów w przeboju Kendricka Lamara. Raper już raz miał okazję zaprezentować swój muzyczny talent podczas meczu ligi futbolu amerykańskiego NFL, jednak wówczas ocenzurował w prezentowanej piosence około 100 nieprzyzwoitych fraz. W utworze występowały wulgaryzmy i słowa ze slangu, jednak dla wielu było to mniejszym przewinieniem, niżeli wyśpiewanie na oczach tłumu poważnych oskarżeń względem Drake'a.

Repertuar przygotowany przez Kendricka Lamara na Halftime Show stał się tematem numer jeden jeszcze zanim rozpoczął się tegoroczny Super Bowl. Do ostatniej chwili widzowie nie wiedzieli, czy artysta zdecyduje się wykonać kontrowersyjną piosenkę. Lamar początkowo nawet drażnił się z oglądającymi, jednak ostatecznie zaprezentował "Not Like Us", a całe trybuny odśpiewały tekst razem z nim, wykrzykując wulgaryzmy w niebogłosy.