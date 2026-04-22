Z kuchni prosto na scenę. Action Bronson wystąpi w Polsce!

Urodzony w Nowym Jorku wykonawca zasłynął charakterystycznym, chropowatym głosem, klasycznym podejściem do bitów i specyficznym poczuciem humoru. W tekstach miesza odniesienia do jedzenia, sportu, popkultury i codziennego życia, a do tego nie ukrywa swoich kulinarnych korzeni - zanim na dobre wszedł do rap gry, Action Bronson pracował jako kucharz.

Na koncie ma kilka bardzo ciepło przyjętych albumów, m.in. "Mr. Wonderful" (2015) czy "Only for Dolphins" (2020), na którym sam odpowiadał również za część produkcji i oprawę graficzną.

Action Bronson zagra w Polsce! Znamy szczegóły

Poza muzyką Action Bronson zbudował ogromną rozpoznawalność dzięki swoim projektom kulinarno-podróżniczym. Publikowany na jego kanale na YouTube program, "F*ck, That's Delicious" śledzi wyprawy rapera po najlepszych (i najdziwniejszych) miejscówkach z jedzeniem na świecie - wszystko w towarzystwie znajomych z rapowego środowiska i z solidną dawką niecenzuralnego humoru.

W środę 8 lipca 2026 r. artysta wystąpi w warszawskim klubie Progresja. Sprzedaż ogólna biletów ruszy w piątek 24 kwietnia o godz. 10:00 za pośrednictwem strony organizatora - Live Nation.

