Z kuchni prosto na scenę. Action Bronson wystąpi w Polsce!

Tymoteusz Hołysz

Action Bronson - raper, kucharz, telewizyjna osobowość i wyjątkowy raper w lipcu zagra klubowy koncert w Warszawie. To rzadka okazja, by zobaczyć na żywo artystę, który równie sprawnie żongluje wersami, co patelnią.

Action Bronson wystąpi w Warszawie 8 lipca 2026! Raper, kucharz i gwiazda telewizji zagra koncert w klubie Progresja.
Urodzony w Nowym Jorku wykonawca zasłynął charakterystycznym, chropowatym głosem, klasycznym podejściem do bitów i specyficznym poczuciem humoru. W tekstach miesza odniesienia do jedzenia, sportu, popkultury i codziennego życia, a do tego nie ukrywa swoich kulinarnych korzeni - zanim na dobre wszedł do rap gry, Action Bronson pracował jako kucharz.

Na koncie ma kilka bardzo ciepło przyjętych albumów, m.in. "Mr. Wonderful" (2015) czy "Only for Dolphins" (2020), na którym sam odpowiadał również za część produkcji i oprawę graficzną.

Zobacz również:

Bedoes nagrał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)"
Mocny temat

Bedoes i jego "diss na raka". Zebrano już ponad 2 mln zł na rzecz chorych

Michał Boroń
Michał Boroń

Action Bronson zagra w Polsce! Znamy szczegóły

Poza muzyką Action Bronson zbudował ogromną rozpoznawalność dzięki swoim projektom kulinarno-podróżniczym. Publikowany na jego kanale na YouTube program, "F*ck, That's Deliciousśledzi wyprawy rapera po najlepszych (i najdziwniejszych) miejscówkach z jedzeniem na świecie - wszystko w towarzystwie znajomych z rapowego środowiska i z solidną dawką niecenzuralnego humoru.

W środę 8 lipca 2026 r. artysta wystąpi w warszawskim klubie Progresja. Sprzedaż ogólna biletów ruszy w piątek 24 kwietnia o godz. 10:00 za pośrednictwem strony organizatora - Live Nation.

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystkoTVP
