Young Thug, otwiera się w nowym oknie ma na swoim koncie takie przeboje jak m.in. "Trance", "Bad Bad Bad", "Go Crazy", "Digits" czy przykładowo remiks piosenki "Hot". Amerykański raper i wokalista postanowił teraz, że nowy muzyczny projekt odkryje jego inne zainteresowania. Jak przyznał, inspiruje się obecnie twórczością kultową postacią muzyki R&B, czyli Mary J. Blige.

Jak będzie brzmiał kolejny ruch Young Thuga? "To będzie prawdziwe R&B"

Young Thug zapowiedział, że jeszcze w 2026 roku opublikuje płytę utrzymaną w stylistyce R&B. Jak zdradził w podkaście "The Crew Has It", jedną z jego głównych inspiracji będzie Mary J. Blige.

"W tym roku idę w R&B. To będzie prawdziwe R&B. Idę w stronę Mary J. Większość piosenek będzie jednak o seksie. Pewnie dwie albo trzy będą o złamanym sercu, ale większość będzie o dobrej zabawie" - wyznał w podkaście i dodał, że ma w zanadrzu kilka nieopublikowanych jeszcze kawałków nagranych z Drake'iem.

Przypomnijmy, że raper szykuje się do trasy koncertowej po Europie. Seria koncertów promocyjnych, nazwana "New Generation Tour", zawita też do Polski. Koncert Young Thuga odbędzie się już 21 października br. w łódzkiej Atlas Arenie.

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