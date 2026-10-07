Young Thug inspiruje się Mary J. Blige. Raper chce zmienić kierunek swojej twórczości

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Choć Young Thug jest głównie znany z hip-hopowych kawałków, w swojej twórczości, w przeszłości, nawet śpiewał i tworzył bardziej nostalgiczne utwory (mixtape "Beautiful Thugger Girls"). Tym razem idzie na całość - chce zmienić swój muzyczny, kultowy nurt i zakorzenić go w dźwiękach R&B, inspirując się znanym nazwiskiem.

Young Thug w czerwonej błyszczącej kurtce, z jasnymi warkoczami i tatuażami na twarzy, na tle nocnego miasta.
Young ThugMichael Tullberg / StringerGetty Images

Young Thug, otwiera się w nowym oknie ma na swoim koncie takie przeboje jak m.in. "Trance", "Bad Bad Bad", "Go Crazy", "Digits" czy przykładowo remiks piosenki "Hot". Amerykański raper i wokalista postanowił teraz, że nowy muzyczny projekt odkryje jego inne zainteresowania. Jak przyznał, inspiruje się obecnie twórczością kultową postacią muzyki R&B, czyli Mary J. Blige.

Jak będzie brzmiał kolejny ruch Young Thuga? "To będzie prawdziwe R&B"

Young Thug zapowiedział, że jeszcze w 2026 roku opublikuje płytę utrzymaną w stylistyce R&B. Jak zdradził w podkaście "The Crew Has It", jedną z jego głównych inspiracji będzie Mary J. Blige.

Zobacz również:

A$AP Rocky
Hip hop

A$AP Rocky szuka młodego talentu. Nagrodą cztery lata studiów

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

"W tym roku idę w R&B. To będzie prawdziwe R&B. Idę w stronę Mary J. Większość piosenek będzie jednak o seksie. Pewnie dwie albo trzy będą o złamanym sercu, ale większość będzie o dobrej zabawie" - wyznał w podkaście i dodał, że ma w zanadrzu kilka nieopublikowanych jeszcze kawałków nagranych z Drake'iem.

Przypomnijmy, że raper szykuje się do trasy koncertowej po Europie. Seria koncertów promocyjnych, nazwana "New Generation Tour", zawita też do Polski. Koncert Young Thuga odbędzie się już 21 października br. w łódzkiej Atlas Arenie.

Jak Piotr Kędzierski spędza czas na planie HITSTERA? "Ten program zaskoczy niejednego"INTERIA.PL


Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze