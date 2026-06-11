Young Leosia - autorka hitu "Szklanki", będąca obecnie jedną z najpopularniejszych raperek w kraju - przez ponad dwa lata spotykała się z Kacprem Błońskim. Gwiazdorski związek od samego początku budził ogromne zainteresowanie fanów i był jednym z najchętniej komentowanych w sieci. Raperka i influencer regularnie dzielili się z odbiorcami swoją codziennością, często pojawiali się razem na ściankach czy udzielali wspólnych wywiadów.

W marcu Young Leosia poinformowała o zakończeniu ponad dwuletniego związku

Wraz z początkiem roku fani zaczęli plotkować o rzekomym kryzysie w ich związku. Pierwsze spekulacje na temat rozstania Leosi i Błońskiego pojawiły się zaraz po tym, jak raperka udzieliła wywiadu Jozrapowi. W rozmowie padło bowiem pytanie o Błońskiego, a ukochana wyraźnie unikała na nie odpowiedzi. Niedługo później wszystko się potwierdziło - w marcu 2026 r. artystka rozwiała wszelkie wątpliwości, potwierdzając, że została singielką.

"Sorki, że dopiero teraz, ale oboje nie mogliśmy się do tej odpowiedzi zebrać. Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było nigdy żadnej zdrady, nikt się nikim nie znudził. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie. Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby, ale kiedy ilość czasu spędzanego na kłótniach i złych emocjach przewyższyła ilość normalnych/fajnych momentów, to podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy ze sobą kontakt" - pisała w mediach społecznościowych Young Leosia. Przyznała jednocześnie, że podjęta decyzja nie należała do łatwych. Uspokoiła również fanów, że ma sprawdzony sposób na uporanie się ze złamanym sercem.

Young Leosia wróciła do tematu rozstania z Kacprem Błońskim. "Potrzebuje takiej cheerleaderki w związku"

Kilka miesięcy po głośnym rozstaniu Leosia postanowiła wrócić do całej sprawy. Choć dotychczas to głównie Kacper Błoński komentował publicznie kryzys w związku, raperka wreszcie postanowiła także przerwać milczenie. W podcaście "Fomo" wyjawiła, jak z jej perspektywy wyglądały kulisy rozstania.

"To nie jest tak, że Kacper mnie nie wspierał. Tylko na przykład jak wróciłam z tej Kenii, praktycznie chwilę przed rozstaniem, Kacper w ogóle nie był zainteresowany, co tam robię, jakie piosenki nagrywam. Pojechałam tam nagrywać muzykę, a dla niego ważniejsze były inne rzeczy" - stwierdziła.

Leosia podkreśliła jednocześnie, że do końca relacji doprowadziły głównie różnice w oczekiwaniach. Raperka chciała, aby wsparcie w związku było obustronne i każda ze stron miała przestrzeń na rozwój osobisty oraz spełnienie zawodowe. Tym samym czuła, że jej wybranek potrzebuje kompletnie czegoś innego.

"Powiedziałam Kacprowi wprost: 'Moje emocje to jedno, ale ty potrzebujesz swojej cheerleaderki. Kogoś, kto będzie miał normalną pracę od ósmej do szesnastej, wracał do domu, robił ci obiad, jeździł z tobą na koncerty i wspierał cię mentalnie'. Kacper potrzebuje takiej cheerleaderki w związku" - skwitowała 28-latka.

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