Jak zapowiada założyciel Wu-Tang Clan, RZA: "W miarę jak kontynuujemy rozwój cyphera, The Chamber przenosi się z lokalnego poziomu na globalny". Trasa koncertowa "Wu-Tang Forever: The Final Chamber" celebrować będzie bogatą historię nowojorskiej grupy, która zrewolucjonizowała podejście do hip-hopu. Organizatorzy wydarzenia, Live Nation zapewniają, że usłyszeć będziemy mogli utwory, których grupa nigdy wcześniej nie wykonywała na żywo! Nie zabraknie jednak największych klasyków, w tym hitów z "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" czy "Wu-Tang Forever".

Drugi z wymienionych albumów jest najlepiej komercyjnie przyjętym materiałem Wu-Tang Clan w historii. Pokrył się on poczwórną platyną, a w momencie premiery trafił na 1. miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii oraz Billboard 200.

Na przestrzeni trzech dekad Wu-Tang Clan sprzedali ponad 40 milionów egzemplarzy płyt na całym świecie, wydali siedem złotych i platynowych albumów i zapisali się w historii hip-hopu jako jedna z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych grup lat 90. Hity takie jak "C.R.E.A.M.", "Protect Ya Neck" czy "Tearz" nie tylko udowodniły, jak wyjątkowym producentem jest RZA, ale także, jak świetnymi i wyróżniającymi się zawodnikami są pozostali raperzy w ekipie. Ich ponadczasową twórczość wkrótce będą mogli usłyszeć polscy fani.

Wu-Tang Clan zagrają w Polsce! Co już wiemy?

Grupa w ramach trasy "Wu-Tang Forever: The Final Chamber" wyruszy prosto do Europy, gdzie zagra 11 koncertów, w tym jeden w Polsce. Już 5 marca 2026 roku Wu-Tang Clan zagrają w Łódzkiej Atlas Arenie. Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 23 października o godzinie 10:00. Sprzedaż ogólna ruszy z kolei 24 października, również o godzinie 10:00.

Po zakończonej europejskiej części trasy, muzycy wybiorą się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie zagrają w Coca-Cola Arena. Całość dopełniona będzie trzema koncertami w Australii.

Wu-Tang Forever: The Final Chamber: trasa koncertowa

EUROPA I WIELKA BRYTANIA

2 marca 2026 - Ziggo Dome, Amsterdam

3 marca 2026 - Uber Arena, Berlin

5 marca 2026 - Atlas Arena, Łódź

6 marca 2026 - Wiener Stadthalle, Wiedeń

8 marca 2026 - Unipol Arena, Bolonia

10 marca 2026 - Lanxess Arena, Kolonia

11 marca 2026 - Accor Arena, Paryż

12 marca 2026 - Hallenstadion, Zurych

15 marca 2026 - ING Arena, Bruksela

17 marca 2026 - The O2, Londyn

19 marca 2026 - Co-op Live, Manchester

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

22 marca 2026 - Coca-Cola Arena, Dubaj

AUSTRALIA

25 marca 2026 - Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

27 marca 2026 - Rod Laver Arena, Melbourne

28 marca 2026 - Qudos Bank Arena, Sydney

''Wydarzenia'': Jedenastu finalistów Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jeden Polak Polsat News Polsat News