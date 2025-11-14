Ujawniono szczegóły pogrzebu Pono. Rodzina artysty ma jedną prośbę

Pogrzeb Rafała Artura Poniedzielskiego znanego szerzej jako Pono odbędzie się w piątek 21 listopada. Współtwórca kultowego dla polskiej sceny ZIP Składu i jeden z pionierów warszawskiego rapu zmarł na zawał serca.

Gdzie odbędzie się pogrzeb Pono?

Ceremonia zaplanowana jest na godzinę 13:00 przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Urna z prochami artysty złożona zostanie do groby rodzinnego. Bliscy Pono w nekrologu prosili o nieskładanie kondolencji.

O śmierci rapera poinformował jego wieloletni przyjaciel, Sokół: "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś". Muzycy pod koniec lat 90. zrewolucjonizowali polską scenę hip-hopową, zakładając ZIP Skład (skrót od Ziomki i Przyjaciele Skład).

