Ujawniono szczegóły pogrzebu Pono. Rodzina artysty ma jedną prośbę

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

6 października 2025 roku w mediach pojawiła się informacja, która wstrząsnęła niemal całą Polską. W wieku 49 lat zmarł legendarny raper Pono. Teraz ujawniono szczegóły pogrzebu artysty.

Pono
PonoJacek KurnikowskiAKPA

Pogrzeb Rafała Artura Poniedzielskiego znanego szerzej jako Pono odbędzie się w piątek 21 listopada. Współtwórca kultowego dla polskiej sceny ZIP Składu i jeden z pionierów warszawskiego rapu zmarł na zawał serca.

Zobacz również:

Akon współpracował ze Snoop Doggiem na początku lat 2000.
Hip hop

O gwiazdorze lat 2000. ponownie zrobiło się głośno! Akon został zatrzymany przez policję

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Gdzie odbędzie się pogrzeb Pono?

Ceremonia zaplanowana jest na godzinę 13:00 przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Urna z prochami artysty złożona zostanie do groby rodzinnego. Bliscy Pono w nekrologu prosili o nieskładanie kondolencji.

O śmierci rapera poinformował jego wieloletni przyjaciel, Sokół: "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś". Muzycy pod koniec lat 90. zrewolucjonizowali polską scenę hip-hopową, zakładając ZIP Skład (skrót od Ziomki i Przyjaciele Skład).

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym dueciePolsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze