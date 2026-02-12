W drugiej połowie lat 80. MC Hammer zyskał lokalną popularność dzięki występom tanecznym i samodzielnie produkowanym nagraniom, które sprzedawał z bagażnika samochodu. W 1987 roku wydał niezależnie swój pierwszy album "Feel My Power", a już rok później podpisał kontrakt z dużą wytwórnią Capitol Records, która wypuściła reedycję płyty pod tytułem "Let's Get It Started".

Wielki sukces MC Hammera. Świat szybko oszalał na jego punkcie

Wtedy jednak nikt jeszcze nie przypuszczał, że w 1990 roku świat opanuje utwór, który na dobre zapisze się w historii muzyki rozrywkowej - "U Can't Touch This". Piosenka stała się nie tylko gigantycznym przebojem, ale też ikoną popkultury, definiując styl i brzmienie przełomu lat 80. i 90.

Utwór "U Can't Touch This" ukazał się w styczniu 1990 roku jako singiel promujący album "Please Hammer, Don't Hurt 'Em". Od pierwszych dźwięków nie dało się pomylić go z niczym innym - piosenka opierała się na charakterystycznym samplu z klasyka disco/funku "Super Freak" Ricka Jamesa z 1981 roku. Połączenie znanego riffu basowego z nowoczesnym rapem i tanecznym beatem stworzyło zupełnie nową jakość; przystępną dla mas, radiową, ale wciąż osadzoną w hip-hopowej tradycji.

Tekst utworu jest prosty, pełen przechwałek i chwytliwych sloganów, z tytułowym "You can't touch this!" jako głównym motywem. MC Hammer przedstawia się jako nieosiągalny wzór stylu, tańca i sukcesu; artysta, którego nikt nie może "dotknąć", czyli dorównać mu na scenie. Choć dzisiaj tekst może wydawać się banalny, w 1990 roku był świeży, pewny siebie i doskonale pasował do epoki, w której hip-hop zaczął przebijać się do mainstreamu.

Ogromny sukces i wpływ na muzykę. MC Hammer zapoczątkował nową falę

"U Can't Touch This" okazało się przełomem nie tylko dla MC Hammera, ale i dla całego gatunku. Utwór zdobył dwie nagrody Grammy - za najlepsze solowe wykonanie rapowe i najlepsze R&B performance, a także trzy nagrody MTV Video Music Awards. Album "Please Hammer, Don't Hurt 'Em" sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, co uczyniło go jednym z najlepiej sprzedających się albumów hip-hopowych wszech czasów.

Co ciekawe, Hammer był też jednym z pierwszych raperów, którzy trafili do reklam i programów telewizyjnych - promował Pepsi, występował w kreskówkach, gościł w talk-showach. Stał się twarzą nowego, bardziej przystępnego oblicza hip-hopu, co jednak miało swoją cenę. Wielu raperów ze sceny ulicznej zarzucało mu "sprzedanie się" i odejście od korzeni kultury hip-hop. Mimo to, Hammer utrzymywał, że jego celem było połączenie rapu z rozrywką i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Dzisiaj można obiektywnie stwierdzić, że bez wątpienia mu się to udało.

Wystąpił na ramówce Polsatu i zapowiada nowy utwór. "Mam nadzieję, że latem będzie jak najwięcej grania" INTERIA.PL INTERIA.PL