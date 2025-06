Tym filmikiem Will Smith ponownie zaskoczył Polaków. Próbował czytać w naszym języku!

Will Smith kilka dni temu odbył swoją pierwszą wizytę w Polsce. Amerykański raper i aktor miał okazję przyjechać do Warszawy w związku z wydarzeniem charytatywnym TOP Charity, organizowanym przez naszych rodzimych celebrytów - Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Uroczysta gala odbyła się w Wilanowie i Łazienkach Królewskich.

Pierwsza wizyta Willa Smitha w Polsce. Spotkał się z Lechem Wałęsą

Muzyk nie tylko pojawił się na czerwonym dywanie gali, lecz także poszerzył swój pobyt w Polsce o inne ciekawe spotkania i wydarzenia. Miał okazję poznać Lecha Wałęsę - byłego prezydenta naszego kraju. W mediach społecznościowych obu panów pojawiły się wspólne zdjęcia ze spotkania.

"Jestem prawie pewien, że to pierwszy raz, kiedy spotykam kogoś, o kim uczyłem się w szkole. Dziękuję prezydentowi i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla za spędzony wspólnie czas podczas mojej pierwszej wizyty w Polsce" - napisał Will Smith w opisie swojego postu.

Zespół ludowy i zwycięzcy "Must Be The Music" zagrali prywatne koncerty dla Willa Smitha

Niedługo później Will Smith podzielił się ze swoimi odbiorcami na Instagramie filmikiem z kolejnych ciekawych spotkań w Polsce. Gwiazdor miał okazję obejrzeć bowiem występ jednego z naszych rodzimych zespołów ludowych! Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego przygotował niespodziankę dla rapera i zaśpiewał jeden z jego największych hitów - "Men In Black".

Will Smith nie krył podziwu dla zespołu - bardzo spodobała mu się odświeżona aranżacja znanego przeboju. "To mi uświadamia, jak zły gramatycznie jest ten tekst" - zażartował raper. "Są genialni" - dodał po chwili.

Następnie aktor miał okazję doświadczyć prywatnego koncertu, który zafundowali mu Alien x Majtis - zwycięzcy ostatniej edycji show Polsatu "Must Be The Music". "Grasz prywatny koncert dla Willa Smitha. Wypuszczasz trasę koncertową z Twoim najlepszym przyjacielem i myślisz sobie... Czy to się naprawdę dzieje?" - można było przeczytać w mediach społecznościowych duetu.

Will Smith wspomina pobyt w Polsce. Próbuje nawet mówić w naszym języku!

Choć amerykański artysta powrócił już do swojej ojczyzny, w jego mediach społecznościowych pojawił się jeszcze jeden wpis nawiązujący do pobytu w Polsce. Gwiazdor podsumował swoją wycieczkę, pokazując na Facebooku książkę, którą otrzymał do podpisu od naszych rodaków. Była to jego własna biografia, zatytułowana "Will", lecz oczywiście przetłumaczona na język polski!

Na zamieszczonym nagraniu raper otworzył autobiografię na przypadkowej stronie i próbował czytać słowa w niezrozumiałym dla siebie języku. "To polski. Widzicie? Spójrzcie na to, taki jestem po polsku. Tak. (Książka - przyp. red.) jest głęboka nawet po polsku" - słyszymy w filmiku. Smith starał się wymówić słowo "przygoda", lecz ostatecznie wyszło mu to dosyć zabawnie, co docenili internauci w komentarzach "To było dobre, rozbawiłeś mnie!", "Uwielbiam twój akcent" - czytamy.

