Tych piosenek słuchali Polacy w pierwszej połowie 2026 r. Absolutna dominacja

W raporcie możemy znaleźć zestawienia najpopularniejszych utworów i albumów w streamingu oraz sprzedaż winyli. W streamingu już od dłuższego czasu zdecydowanie dominuje polski rap. W notowaniu singli polscy artyści zajęli wszystkie miejsca w Top 10 - o trzy więcej niż rok wcześniej.

Najpopularniejszy utwór pierwszego półrocza 2026 r. to "Fantazje" MIÜ, Pezeta i Bedoesa 2115. W pierwszej piątce znalazły się również "Dopóki się nie znudzisz" MIÜ i Zalii, "Pach Pach" Majki, Major SPZ, "After" Tax Free (duet tworzony przez raperów Malika Montanę i Kaziora) oraz "Plan B" Pezeta feat. Mata i Kaz Bałagane.

Tego słuchają Polacy - lista najpopularniejszych wykonawców pierwszego półrocza 2026 r.

W całym Top 100 znalazło się 79 polskich utworów - o 10 więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Wszystkie 22 single, które w pierwszym półroczu 2026 roku zadebiutowały w pierwszej setce zestawienia, były nagraniami polskich artystów.

Silną pozycję polskiego repertuaru potwierdza również zestawienie albumów w streamingu. Krajowe wydawnictwa zajęły osiem miejsc w Top 10 - tyle samo, co przed rokiem - oraz 72 miejsca w Top 100, o siedem więcej niż w pierwszej połowie 2025 roku. Wśród 12 premier obecnych w pierwszej setce, osiem należało do polskich artystów.

Najpopularniejszy albumem w streamingu to "Latarnie wszędzie dawno zgasły" Taco Hemingwaya. To wydawnictwo zajęło również pierwsze miejsce w sprzedaży fizycznej oraz na głównej liście OLiS Albumy, która łączy dane ze streamingu oraz sprzedaż albumów na nośnikach fizycznych. Tym samym płyta została najpopularniejszym albumem pierwszego półrocza 2026 we wszystkich trzech zestawieniach.

Drugie miejsce zajęło "Nie dla wszystkich" Majkiego i Majora SPZ. Trzecie miejsce należy do "I Barely Know Her" Sombra. Album ten był jednym z dwóch zagranicznych wydawnictw obecnych w Top 10. Pierwszą piątkę zamykają płyty rodzimych wykonawców: "Napisz jak będziesz" Sobla i "2039: Złote Piaski" Maty.

Na liście OLiS Albumy polscy artyści zajęli siedem miejsc w Top 10 - o jedno mniej niż przed rokiem. Za albumem "Latarnie wszędzie dawno zgasły" uplasowały się dwa polskie wydawnictwa: "Nie dla wszystkich" Majkiego i Majora SPZ oraz "California Love EP" White'a 2115, VVSimona i Palara. Najwyżej notowanym zagranicznym albumem był "Arirang" koreańskiego zespołu BTS, który zajął czwarte miejsce i "I Barely Know Her" Sombra.

Inaczej przedstawia się zestawienie sprzedaży winyli - jedyne, w którym zdecydowaną większość zajęli zagraniczni wykonawcy. W pierwszej dziesiątce znalazły się tylko dwa polskie albumy: "Piła tango" grupy Strachy Na Lachy (2. miejsce) oraz koncertówka "Kult Tenerife 29 11 2024" zespołu Kult (4. miejsce).

Najczęściej kupowanym winylem półrocza został "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" Harry'ego Stylesa. Na miejscu trzecim znalazł się składankowy album "Number Ones" Michaela Jacksona. Pierwszą piątkę zamyka Bad Bunny i "Debi tirar mas fotos".