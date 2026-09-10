Przypomnijmy, że to właśnie na Lotnisku Bemowo w Warszawie rozpoczęła się muzyczna podróż pod szyldem "Historia Polskiego Hip-Hopu". 12 września odbędzie się finał tej historii, która przez ostatnie lata przyciągała tysiące fanów.

"Rozdział III Ostatni" będzie wyjątkowym wydarzeniem, które zgodnie ze słowami samego Radzimira Dębskiego się więcej nie powtórzy.

JIMEK do współpracy zaprosił przekrojowy skład - od pionierów polskiego rapu po przedstawicieli nowszego pokolenia. Na scenie zaprezentują się m.in. Molesta Ewenement, Paktofonika, O.S.T.R., Oskar83, Pezet, Rahim, Fokus, Sokół, Eldo, Abradab, Łona, Bedoes 2115, Kosma Król, Fenomen, Grammatik, Mor W.A oraz Fu.

JIMEK i gwiazdy hip-hopu na Lotnisku Bemowo w Warszawie

- To jest okno w przyszłość. Ta płyta wynikała z tego, że masz wszystkich legendarnych raperów, których sam słuchałem, idealizowałem i wyobrażałem sobie, że kiedyś dojdzie do interakcji - opowiada JIMEK w rozmowie z Damianem Westfalem dla serwisu Interia Muzyka.

- Nazywam ten trzeci koncert z serii historii polskiego hip-hopu ostatnim, dlatego, że to jest okno na przyszłość, co można robić dalej. I zagramy po raz pierwszy ten nowy materiał - dodaje.

Integralną częścią wrześniowego koncertu będzie właśnie album "ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów", czyli producencka płyta JIMKA, na której połączył rap z orkiestrą symfoniczną. Cała warstwa instrumentalna to wynik nagrań instrumentów i ich późniejszego zsamplowania. W programie występu fani usłyszą kultowe utwory polskiego hip-hopu w nowych aranżacjach, jak i premierowe wykonania materiału z "ETIUD". Na scenie pojawią się goście związani z albumem, będą również niespodzianki.

"To nie tylko koncert, ale kulturalny manifest pokazujący siłę i różnorodność polskiego hip-hopu. JIMEK po raz kolejny udowodni, że muzyka nie zna granic gatunkowych, a wspólne przeżywanie dźwięków to coś więcej niż tylko słuchanie - to doświadczenie, które zostaje na lata" - zapraszają organizatorzy.

JIMEK: “Szukajcie najdziwniejszych rzeczy świata” [WYWIAD] INTERIA.PL



