Tede, otwiera się w nowym oknie (TDF), czyli naprawdę Jacek Graniecki, to jeden z czołowych polskich MC, były lider grupy Warszafski Deszcz. Początkowo TDF (Tas De Fleia), wraz z Janmario (DJ JMI) oraz Voltem (600V), tworzył 1kHz (Ein Killa Hertz). Skład ten firmował utwór "Wyłącz Mikrofon", wydany w 1996 roku na pierwszej polskiej składance hiphopowej "SP Records", firmowanej przez wytwórnię SP Records. Następne kroki w hip-hopowym świecie stały się historią, o której, bez wystawiania laurki, opowie produkcja "TEDE. Forever Rap".

"TEDE. Forever Rap" za miesiąc w kinach! "Powierzył nam swoją historię"

Dwa wyprzedane pokazy festiwalowe, Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego i zaledwie miesiąc do premiery kinowej - "TEDE. Forever Rap", pełnometrażowy dokument Krystiana Kuczkowskiego o Jacku "Tede" Granieckim i pierwszym pokoleniu polskiego rapu, wchodzi na ekrany już 20 listopada br.

Nagroda dla filmu o raperze - wybrana głosami festiwalowej widowni, nie jury - była dość nieoczekiwana, jak się okazało, także dla twórców.

"Nagroda od publiczności jest zawsze tą najcenniejszą. Nie byłoby jej, gdyby nie odwaga, a właściwie brawura Jacka, który powierzył nam swoją historię i na żadnym etapie nie chciał w nią ingerować. Film zobaczył dopiero na festiwalu, razem z publicznością. Widownia to dostrzegła i doceniła. Nie było laurki, jest za to laur publiczności" - mówi Krystian Kuczkowski, reżyser i producent filmu.

Sam Tede po festiwalu przyznał, że w jego ocenie to nie jest tylko jego historia - to historia całego pokolenia, które wychowało się na hip-hopie. Za największy atut filmu uznał materiały archiwalne: nigdy wcześniej niepublikowane, prywatne nagrania z lat 90. i początku lat 2000. Ich jakość i sposób montażu sprawiają, że widz nie ogląda tamtych czasów z dystansu, tylko w nich siedzi - na ławce pod blokiem, na pierwszych koncertach, na ulicach Nowego Jorku w 2002 roku.

Jak zapowiadają autorzy, siłą napędową filmu są nigdy niepublikowane, prywatne archiwa z lat 1993-2002 - bezcenny zapis czasów, gdy hip-hop w Polsce dopiero raczkował, a Tede i jego ekipa byli w epicentrum tej rewolucji.

Po 22 latach od pierwszej wizyty artysta wraca na ulice Nowego Jorku, by w sentymentalnej podróży zmierzyć się z pytaniami: jak zmienił się on sam, polski rap, Polska i Ameryka? Obok Tede w produkcji występują m.in. Eldo, O.S.T.R., Wilku, Vienio i CNE. To opowieść o pokoleniu, które wchodziło w dorosłość na przełomie wieków, a hip-hop stał się dla niego ścieżką dźwiękową wielkich przemian.

Jak Piotr Kędzierski spędza czas na planie HITSTERA? "Ten program zaskoczy niejednego" INTERIA.PL



