Taco Hemingway po raz kolejny na PGE Narodowym. Fani wyłapali to wcześniej
Ogłoszona pod koniec 2025 r. trasa Taco Hemingwaya została błyskawicznie wyprzedana. Wyświetlony na PGE Narodowym w Warszawie napis "Ostatni...?" fani rozpracowali, że raper dołoży kolejny występ na tym stadionie. Teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie.
Taco Hemingway bez wcześniejszych zapowiedzi 19 grudnia 2025 r. wypuścił nowy album "LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY". Materiał podbił serwisy streamingowe.
Do dobrze znanej fanom twórczości rapera ekipy producentów (Rumaka, @atutowego, Zeppy'ego i Borucciego) dołączyli The Retutners. Na płycie znalazło się wiele klasycznych już dla Filipa Szcześniaka nawiązań do Warszawy, poznaliśmy też dalsze losy znanego nam już z "Trójkąta Warszawskiego" Piotra.
Album promowany był na PGE Narodowym w Warszawie - wyświetlono tam tytuł wydawnictwa.
Taco Hemingway dokłada nowy koncert na PGE Narodowym
Błyskawicznie rozeszły się bilety na ogłoszoną trasę "2026 †††OUR". W jej ramach raper wystąpi we Wrocławiu (8 i 9 maja, Hala Stulecia), Gdańsku/Sopocie (15 i 16 maja, Ergo Arena), Warszawie (23 maja, PGE Narodowy) i Krakowie (30 i 31 maja, Tauron Arena).
Teraz oficjalnie ogłoszono, że odbędzie się też drugi koncert na PGE Narodowym - 22 maja. Wcześniej fani podejrzewali, że napis "Ostatni...?" na warszawskim stadionie odnosi się do dodatkowego występu.
Sprzedaż ogólna biletów na nowy koncert na Narodowym rusza 26 stycznia o godz. 12:00.