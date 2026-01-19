Taco Hemingway bez wcześniejszych zapowiedzi 19 grudnia 2025 r. wypuścił nowy album "LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY". Materiał podbił serwisy streamingowe.

Do dobrze znanej fanom twórczości rapera ekipy producentów (Rumaka, @atutowego, Zeppy'ego i Borucciego) dołączyli The Retutners. Na płycie znalazło się wiele klasycznych już dla Filipa Szcześniaka nawiązań do Warszawy, poznaliśmy też dalsze losy znanego nam już z "Trójkąta Warszawskiego" Piotra.

Album promowany był na PGE Narodowym w Warszawie - wyświetlono tam tytuł wydawnictwa.

Taco Hemingway dokłada nowy koncert na PGE Narodowym

Błyskawicznie rozeszły się bilety na ogłoszoną trasę "2026 †††OUR". W jej ramach raper wystąpi we Wrocławiu (8 i 9 maja, Hala Stulecia), Gdańsku/Sopocie (15 i 16 maja, Ergo Arena), Warszawie (23 maja, PGE Narodowy) i Krakowie (30 i 31 maja, Tauron Arena).

Teraz oficjalnie ogłoszono, że odbędzie się też drugi koncert na PGE Narodowym - 22 maja. Wcześniej fani podejrzewali, że napis "Ostatni...?" na warszawskim stadionie odnosi się do dodatkowego występu.

Sprzedaż ogólna biletów na nowy koncert na Narodowym rusza 26 stycznia o godz. 12:00.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP