Taco Hemingway, jeden z najpopularniejszych polskich raperów młodego pokolenia, po upływie kilku miesięcy powrócił do afery związanej z utworem "Zakochałem się pod apteką". Skomentował swój spór z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w piosence "Impulsy" - blisko ośmiominutowym kawałku, nagranym z Fisz Emade Tworzywo, który trafił właśnie na album "Człowiek nie do końca".

W swojej zwrotce Hemingway nie tylko skrytykował decyzję urzędu, lecz jednocześnie skomentował szerszy problem interpretowania sztuki. "Czemu w ogóle nie widzę książek w miejscach publicznych? Potem inspektor nie wie, co to wolność artystyczna, czym jest podmiot liryczny" - słyszymy w utworze.

Taco Hemingway odniósł się do decyzji GIF-u. Nagrał wymowny utwór na album Fisz Emade Tworzywo

"Człowiek nie do końca" to najnowszy album formacji Fisz Emade Tworzywo. Premiera płyty miała miejsce 12 października i znalazło się na niej aż 14 kompozycji wnikliwie analizujących kondycję ludzką w erze wszechobecnej technologii i cyfryzacji. Wszystkie piosenki z krążka skupiają się na temacie funkcjonowania człowieka w dobie internetu, mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji. Autorzy pochylają się nad poczuciem samotności i wartościowania samych siebie przez pryzmat tego, co widzimy online.

Bracia Waglewscy zaprosili do współpracy przy albumie nie tylko Taco Hemingwaya, lecz także innych legendarnych raperów oraz twórców młodego pokolenia, takich jak Sokół, Szczyl czy Jakub Jan Bryndal.

Taco Hemingway został ocenzurowany przez GIF. Wszystko przez nazwę leku w piosence "Zakochałem się pod apteką"

Przypomnijmy, że wiosną tego roku wokół Taco Hemingwaya wybuchła afera związana z singlem "Zakochałem się pod apteką", pochodzącym z wydawnictwa "Latarnie wszędzie dawno zgasły" i nagranym razem z Livką. W tekście piosenki pojawił się wers, w którym raper wymienił nazwę popularnego leku, zawierającego kodeinę. Fani artysty mieli zacząć na potęgę kupować tabletki, a sprawie przyjrzał się Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Urząd uznał utwór za niedozwoloną reklamę produktu leczniczego, a w cyfrowych wersjach nagrania nazwa musiała zostać wyciszona.

Wierni słuchacze oraz wytwórnia rapera nie zgadzali się z tą decyzją. Ich zdaniem nałożyła ona cenzurę na utwór i stanowiła sporą ingerencję w twórczość artystyczną. Taco już podczas swojej trasy koncertowej "TACO HEMINGWAY 2026 †††OUR", promującej nowy album, dał temu wyraźny sprzeciw. 22 maja zagrał w Warszawie, gdzie ze sceny wygłosił wymowny apel do młodych, przestrzegając ich m.in. przed używkami i nadużywaniem mediów społecznościowych. Wspomniał z przekąsem, że skoro inspektorat uważa, że ma "tak duży wpływ na młodzież", to chciałby wykorzystać to w dobry sposób - dając im kilka rad.