Szpaku dołączył do akcji Cancer Fighters. Utwór z Natalią podbija sieć

Na kanałach GUGU i 2115 Label pojawił się nowy utwór będący częścią projektu Cancer Fighters. Inicjatywa, która kilka tygodni temu odbiła się szerokim echem za sprawą piosenki "Ciągle tutaj jestem" nagranej przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan, rozwija się o kolejne nazwiska polskiej sceny rapowej.

Tym razem do przedsięwzięcia dołączył Szpaku, który zaprosił do współpracy Natalię Galeję, występującą jako Na.tiii.

Już od pierwszych sekund wiadomo, kto jest najważniejszą bohaterką utworu. Nagranie otwierają słowa Natalii: "Jestem Natalia i choruję od sześciu lat. Wygram to".

Nastolatka od lat znajduje się pod opieką Fundacji Cancer Fighters. Gdy miała 12 lat, zdiagnozowano u niej nowotwór. W trakcie leczenia przeszła m.in. chemioterapię, a jednym z najważniejszych momentów okazał się przeszczep szpiku kostnego. Dawcą została jej starsza siostra.

Historia Natalii jest dobrze znana osobom śledzącym działania fundacji. W ostatnich miesiącach mogli ją poznać także widzowie charytatywnego streamu Łatwoganga.

Od spotkania podczas streamu do wspólnego nagrania

To właśnie podczas głośnej internetowej akcji Natalia spotkała swojego idola. Szpaku wraz z ekipą GUGU pojawił się wtedy na specjalnym koncercie organizowanym w trakcie transmisji. Kilka miesięcy później ich znajomość zaowocowała wspólnym utworem.

"Nigdzie się nie wybieram (przysięgam)" jest dedykowane osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi oraz ich bliskim. Zarówno tekst, jak i teledysk koncentrują się na przekazie pełnym nadziei i determinacji. Twórcy przypominają, że walka z chorobą bywa niezwykle trudna, ale nie trzeba przechodzić przez nią samotnie.

Projekt, który zaczął się od pomysłu Bedoesa

Nowy singiel jest częścią większej inicjatywy, o której Bedoes 2115 mówił już podczas akcji związanej z utworem "Ciągle tutaj jestem". Raper zapowiedział wówczas stworzenie wyjątkowego albumu, na którym podopieczni Fundacji Cancer Fighters będą mogli nagrywać utwory ze swoimi ulubionymi artystami. W połowie maja potwierdził, że prace nad płytą już ruszyły.

"Pomysł o płycie pojawił się w mojej głowie jeszcze zanim o akcji usłyszał cały świat. Głównym celem jest to, by podopieczni fundacji mogli poznać swoich idoli, spędzić z nimi czas i stworzyć coś, co już zawsze będzie dawać siłę innym" - napisał artysta.

Kubi Producent wsparł akcję

Za muzykę odpowiada Kubi Producent. Jak ujawnił Bedoes, producent nie pobrał wynagrodzenia za udział w projekcie.

"To jest dla mnie olbrzymi zaszczyt, że mam takich ludzi w życiu. Dziękuję" - przekazał raper w mediach społecznościowych.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego singla, cały dochód z odtworzeń zostanie przeznaczony na wsparcie osób chorujących na nowotwory oraz działalność Fundacji Cancer Fighters.

Muzyka, która pomaga

Akcja Cancer Fighters w ciągu kilku tygodni stała się jednym z najgłośniejszych społecznych projektów realizowanych przez przedstawicieli polskiej sceny rapowej. Zaangażowanie kolejnych artystów sprawia, że temat chorób nowotworowych trafia do coraz szerszego grona odbiorców, a fundacja zyskuje dodatkowe środki na pomoc swoim podopiecznym.





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