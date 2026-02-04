Wiosenna ramówka Polsatu nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z nią kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Twórcy show już dostarczyli wiernym fanom potężnych emocji, bowiem ogłosili w mediach społecznościowych wszystkich uczestników, którzy zatańczą na telewizyjnym parkiecie. O Kryształową Kulę 18. edycji powalczą: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Magda Boczarska, Gamou Fall, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Kamil Nożyński, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Kacper "Jasper" Porębski, Izabela Miko i Sebastian Fabijański.

Sebastian Fabijański w "Tańcu z gwiazdami". Jaki ma plan na swoje występy?

Ostatnim z ogłoszonych przez Polsat uczestników został Sebastian Fabijański - popularny aktor oraz raper. Czego możemy spodziewać się po jego tanecznych występach? "To dla aktora okazja, by pokazać talenty, które do tej pory mogły pozostać ukryte - od choreografii, przez pracę z partnerką taneczną, po kontakt z publicznością - każdy jego występ z pewnością będzie pełen pasji i kreatywności" - czytamy w halotupolsat.pl.

Tuż po ogłoszeniu udziału Fabijańskiego w "Tańcu z gwiazdami" aktor zabrał głos i skomentował nadchodzące zawodowe wyzwanie. "To się dzieje. Plan jest taki - wzruszać i bawić. Trzymajcie kciuki!" - napisał pod postem na instagramowym profilu programu.

Kim jest Sebastian Fabijański? Polacy poznali go jako aktora, choć próbował swoich sił także na rynku muzycznym!

Sebastian Fabijański dał się poznać polskiej publiczności w 2009 r. - wtedy zaczął stawiać pierwsze kroki w branży aktorskiej. Zagrał w "Plebanii" oraz "Tancerzach", co otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery. Z początku grał w serialach, a po kilku latach zaczął dostawać również propozycje wielkoekranowe. Obecnie widzowie kojarzą go z produkcjami takimi jak "Miasto 44", "Kamerdyner" czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety".

W 2019 r. aktor wkroczył na rynek muzyczny rozpoczynając swoją przygodę z hip-hopem. Nagrał wówczas utwór razem z O.S.T.R., który promował film "Psy 3". Już rok później, nakładem Asfalt Records, ukazał się jego debiutancki album "Prymityw", który został przyjęty dość chłodno - zarówno przez ekspertów, jak i zagorzałych fanów rapu.

W 2021 r. oddał w ręce słuchaczy drugie wydawnictwo - "Reset" - które ukazało się wyłącznie w nakładzie 500 egzemplarzy. W 2022 r. wydał kolejny album, zatytułowany "Cukier", na którym - zdaniem wielu - zaprezentował się znacznie lepiej niż przy swoich poprzednich projektach. Mimo to nowy krążek Fabijańskiego przeszedł bez echa.

Na początku 2024 r. gwiazdor wydał jeszcze jedną piosenkę, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu "Powstaniec 1863". Utwór powstał we współpracy z Sariusem, Feno i Intruzem, a także chórem wokalistów zespołu pieśni i tańca "Sokołowianie".

