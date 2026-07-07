Ruszył w Polskę i przyciągnął tłumy. "Wychowany w Polsce" B.R.O hitem

Jednym z najpopularniejszych obecnie teledysków w naszym kraju stał się nagrany przez Jakuba "B.R.O" Bireckiego utwór "Wychowany w Polsce". Do współpracy zaprosił swoich fanów z wszystkich 16 województw.

Jakub Birecki B.R.O na scenie, jasne włosy, mikrofon w dłoni, kolorowe światła, teledysk "Wychowany w Polsce".
B.R.O nagrał teledysk "Wychowany w Polsce" we wszystkich 16 województwachJACEK KOSLICKI / FotoNews / ForumAgencja FORUM

"3 tygodnie w trasie, ponad 7000 km, 16 województw i TYSIĄCE uśmiechniętych twarzy na planie - to było coś niesamowitego!" - napisał B.R.O z okazji premiery teledysku "Wychowany w Polsce".

Raper i wokalista odwiedził wszystkie województwa w Polsce, spotykając się ze swoimi fanami w charakterystycznych punktach miast. Relacje z tych wydarzeń podbiły media społecznościowe.

B.R.O jest "Wychowany w Polsce". Viralowy sukces akcji

Pierwszy TikTok z Krakowa zdobył ponad 700 tys. wyświetleń, jeszcze lepszy wynik (ponad 800 tys.) miało to wideo na Instagramie. Materiały z innych miast regularnie notowały po kilkaset tys. odsłon.

"Kiedy kawałek jeszcze nie wyszedł, a wszyscy go śpiewają razem z tobą" - cieszył się B.R.O na nagraniu z Gdańska.

"Z głębi serca chcę podziękować wszystkim, którzy byli z nami w trakcie tej przygody. Nie jestem w stanie opisać tego ile miłości i wsparcia od Was otrzymałem, a tym bardziej nie wiem jak za to podziękować. Chcę żebyście wiedzieli, że bardzo dużo to dla mnie znaczy i nigdy tego nie zapomnę. ZROBILIŚMY COŚ WIELKIEGO!!!" - podkreśla B.R.O już po premierze "Wychowany w Polsce".

Kim jest Jakub B.R.O Birecki?

Polski raper i producent muzyczny w młodości był piłkarzem Startu Otwock i juniorskich drużyn Polonia Warszawa. Karierę muzyczną rozpoczął w 2009 roku nielegalem "Univers Story". Następnie ukazały się kolejne wydawnictwa Bireckiego: "Next Level" i minialbum "Next Seven".

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Michał Boroń
Michał Boroń

W 2019 roku wystąpił na Polsat SuperHit Festival z utworem "Mówiła mi", za który otrzymał potrójną platynową płytę. W 2020 roku ukazały się dwa wydawnictwa: rapowe "Next Level 3" oraz popowo-funkowe "Delorean". Raper zaskoczył wtedy swoim nowym muzycznym obliczem.

Pod koniec 2020 roku podjął współpracę z Karolem Frizem Wiśniewskim i całą Ekipą. Został songwriterem i trenerem wokalnym youtuberów. Napisał kilkanaście utworów na debiutancki album influencerów "Ekipa - Sezon 3", który już w przedsprzedaży pokrył się platyną. W 2022 roku stworzył tytułowy utwór do serialu TVN "Bunt". Zagrał w nim również samego siebie.

W 2022 r. wypuścił singel "Jeszcze będzie pięknie", który uzyskał status diamentowy (ponad 250 tys. egzemplarzy).

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