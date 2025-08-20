Destin Choice Route znany szerzej jako JID swoje pierwsze kroki jako raper stawiał w 2010 roku, wydając mixtape "Cakewalk". Przełomowym momentem w jego karierze było podpisanie kontraktu z należącą do J. Cole'a wytwórnią Dreamville Records i wydanie krążka "The Never Story". Znalazły się tam przeboje takie jak "Never", "Hereditary" czy "EdEddnEddy". Teraz muzyk chwalić się może czterema albumami studyjnymi, z czego ostatni z nich ukazał się 8 sierpnia 2025 roku.

Z tej okazji muzyk wyruszy w trasę koncertową po całym świecie. "God Does Like World Tours" obejmować będzie prawie 70 występów na różnych kontynentach. Przystanek w Polsce również został uwzględniony.

JID wystąpi w Polsce!

Na amerykańskiej części trasy towarzyszyć mu będzie raper Young Nudy. Do Europy JID przyjedzie z Mickiem Jenkinsem, a do Australii i Nowej Zelandii z Jordanem Wardem.

Muzycy do Polski zawitają 11 marca 2026 roku i zagrają w warszawskim klubie Progresja. Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek 21.08.2025 o godzinie 10:00. Rozpoczęcie ogólnej sprzedaży biletów planowane jest na piątek 22 sierpnia, również o godzinie 10. Za organizację imprezy odpowiada Live Nation.

