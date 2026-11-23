Kuba Grabowski, znany pod pseudonimem artystycznym Quebonafide, to polski raper, który na rodzimej scenie zasłynął solowymi albumami "Ezoteryka", "Egzotyka" czy "Romantic Psycho". Brał udział także w projekcie Taconafide (współtworzył go z Taco Hemingwayem), który stał się fenomenem, zdobył nagrodę Fryderyka, pobił rekordy odtworzeń na polskim Spotify i zagrał pamiętny koncert na Open'er Festivalu 2018, gromadząc kilkudziesięciotysięczną publikę. Do jego najpopularniejszych numerów należą "Candy", "Bubbletea", "Tamagotchi", "Madagaskar" oraz "FUTURAMA 3". Jakiś czas temu 35-latek ogłosił zakończenie aktywnej działalności koncertowej i muzycznej, na rzecz innych projektów.

Choć informacje o swoim życiu prywatnym raper stara się utrzymywać w sekrecie, wiadomo, że od pewnego czasu związany jest z aktorką, Martyną Byczkowską. Występowała ona m.in. w serialach takich jak "Absolutni debiutanci", "Skazana" czy "1670". Para nie dzieli się szczegółami swojej codzienności, lecz tym razem niespodziewanie na jaw wyszedł pewien fakt dotyczący ich mieszkania.

Quebonafide reklamuje luksusowe apartamenty i sam wszedł w posiadanie jednego! Zapłacił aż 10 mln złotych

Firma odpowiedzialna za jedną z warszawskich inwestycji, Moderna, zdradziła, że Quebonafide podjął się z nimi współpracy. 35-latek nie tylko reklamuje powstające, luksusowe apartamenty, lecz także wszedł w posiadanie mieszkania na Powiślu. Miał nabyć je za kwotę bliską 10 mln złotych. Okazuje się jednak, że z przeprowadzką będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Zakończenie prac remontowych w tym miejscu zaplanowano dopiero na drugi kwartał 2028 r.

Muzyk najprawdopodobniej ma wprowadzić się do nowego mieszkania ze swoją partnerką. W komunikacie firmy zajmującej się budową poznaliśmy cenę lokalu, lecz jego metraż pozostaje tajemnicą.

Quebonafide pomaga urządzać luksusowe wnętrza mieszkań

Grabowski miał już wielokrotnie spotykać się z deweloperem i rozmawiać na temat wystroju wnętrz. "Kuba wnosi do projektu świeże spojrzenie oraz fascynację kulturą i estetyką Dalekiego Wschodu, my z kolei - doświadczenie w tworzeniu wyjątkowych miejsc, które łączą współczesność z historią" - powiedział prezes Moderna Holding, Adam Małaczek, w rozmowie z mediami.

W ramach wspomnianej inwestycji powstaje zupełnie nowy budynek, a stara, przedwojenna kamienica ma zostać odnowiona. Oba miejsca będą zawierały w sumie aż 41 mieszkań - o powierzchniach od 101 do 262 metrów kwadratowych. Deweloper nie zdradził, w której z dwóch lokalizacji znajdzie się lokal zakupiony przez Quebonafide. Do dyspozycji mieszkańców będą również siłownia, pokój muzyczny czy pomieszczenie do masażu.