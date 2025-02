Premiera "Rap Generation już za rogiem! Co wiemy o nowym talent show?

Nowy format Prime Video skierowany jest do do młodych artystów. "Rap Generation" ma być platformą oferującą zaprezentowanie swoich umiejętności szerokiej publiczności. Pierwsze dwa odcinki programu zadebiutują na Prime Video już 7 marca. Dalsze zmagania uczestników oglądać będzie można w każdy piątek, aż do wielkiego finału planowanego na 28 marca.