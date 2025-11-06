Pono - naprawdę nazywał się Rafał Artur Poniedzielski - należał do czołówki polskiej sceny hiphopowej. Był też działaczem społecznym i przedsiębiorcą.

Od 1997 roku współtworzył kolektyw ZIP Skład. Był też współzałożycielem grupy Zipera, nagrywał również solo.

Rozwiń

Nie żyje Pono. Miał zaledwie 49 lat

"Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - tak na Instagramie pożegnał go Wojtek Sokół, z którym współpracował m.in. w utworach "Poczekalnia dusz" i "W aucie" (razem z Fredem i Frankiem Kimono). Razem z Sokołem tworzył duet TPWC, a później znaleźli się w gronie założycieli ZIP Składu.

Na razie nie zostały podane żadne okoliczności śmierci Pono.

Współpracował z takimi wykonawcami jak: DJ 600V, DJ. B, Vienio, Pele, Fu, White House, Ascetoholix, Włodi, Hemp Gru, Olsen, WWO, THS Klika, Dixon37, Numer Raz oraz Pokój z Widokiem na Wojnę.

Solowy dorobek Pono zamyka album "Pondemia" z 2021 r. W sierpniu tego roku wypuścił utwór "Jedynak" z udziałem Czyżyka (prod. Folku).

25 października Pono (razem z Fu i Włodim) wystąpił w Den Haag w Holandii.

"To było spotkanie po latach...

... dużo zdrowia Panie Marku" - napisał 2 listopada w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia z aktorem Markiem Siudymem z Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Wkrótce więcej informacji.

Finał 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za rogiem! Zobacz ten wyjątkowy duet Polsat