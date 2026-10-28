Utwór "Michael Kors" z albumu "Vanillahajs", który Tede i Sir Mich wydali w 2015 roku, stał się po ponad dekadzie hitem TikToka. Na liście popularnych utworów tej platformy numer doszedł do pierwszego miejsca w Polsce i na krótko wszedł do pierwszej dwudziestki na świecie. Nagrania do niego publikują dziś tysiące osób, a wśród nich takie influencerki, jak m.in. Jessica Mercedes, Kartonii i Julita Różalska.

Dekadę temu "Vanillahajs" był płytą imprez. "Michael Kors", "Ostatnia noc" i "Wyje Wyje Bane" leciały na każdej domówce, na której grał polski rap.

Tede po latach z viralowym hitem na TikToku

"To jest naprawdę nobilitacja dla mnie, wspaniała rzecz. Na początku wiedziałem o tym, ale nie brałem tego pod uwagę. Dopiero od dziewięćdziesiątego dziewiątego miejsca na świecie zacząłem brać to poważnie. Przy trzydziestym piątym poczułem niepokój, a przy siedemnastym już lekki dreszczyk emocji. Chyba piętnaste miejsce nawet było" - komentuje Tede, otwiera się w nowym oknie w mediach społecznościowych.

"Zakładam, że wśród osób, które używają tego kawałka, jest bardzo dużo takich, które nie znały go wcześniej. To jest super, bo może przez ten kawałek dotrze do ludzi cała reszta rzeczy, które zrobiłem. Nie jest wykluczone, że po wielu latach jakiś kawałek wpadnie w trend i stanie się viralem. I to jest naprawdę super" - dodał 50-letni raper, jeden z pionierów hip hopu w Polsce.

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Dodatkowo Tede zwrócił się do użytkowników TikToka, którzy po latach sięgnęli po jego utwór.

"Zapraszam wszystkie dziewczyny, które wrzucały kawałek 'Michael Kors', do kina. Ale nie same dziewczyny. Możecie wziąć swoich chłopaków, swoje dziewczyny, ale przede wszystkim weźcie tatę. Weźcie tatę. Niech tata zobaczy na własne oczy to, co przeżył, i niech serduszko zabije mu mocniej".

Chodzi o dokumentalny film "TEDE. Forever Rap" w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego, który 20 listopada wchodzi do kin. Na 42. Warszawskim Festiwalu Filmowym produkcja zdobyła Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego.

Film powstał w dużej części z prywatnych archiwów VHS Tedego z lat 1993-2002. Raper nie ingerował w kształt dokumentu - po raz pierwszy zobaczył go na festiwalu.