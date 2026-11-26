Kiedy Pezet i Sokół zaczynali pracę nad "PESO, otwiera się w nowym oknie", nie było jeszcze mowy o premierze. Pezet szacuje, że pierwsze dwa kawałki zaczęli robić około cztery lata temu, jednak większość tego, co znajdzie się na płycie, nagrali dopiero niedawno.

W zapowiedzi albumu Pezet mówił, że przy pracy nad wspólnymi numerami ciekawiło go właśnie to, w czym różnią się z Sokołem. Nie próbowali dopasować płyty do jednego z nich. "To nie będzie płyta w stylu Sokoła czy Pezeta, tylko album w stylu PESO" - zapowiada Sokół.

Na razie można posłuchać tytułowego singla, który wyprodukował Jonatan. W klipie Maca Adamczaka są dwie Warszawy: ta z modernistycznymi budynkami i ta na czterech kołach, przerobiona na lowridera. Reżyser mówił, że chciał pobawić się obrazami luksusu i pieniędzy, nie traktując ich całkiem serio. Zdjęcie na okładkę albumu zrobiła Zuza Krajewska. Płytę można już zamówić na peso.ltd.

Pezet i Sokół zagrają trzy koncerty. Harmonogram trasy

Na koncertach obok kawałków z "PESO" pojawią się też utwory z solowych płyt obu raperów. Trasę rozpoczną 7 maja 2027 roku w ERGO ARENIE na granicy Gdańska i Sopotu. Dwa tygodnie później, 21 maja, zagrają w TAURON Arenie Kraków. Ostatni koncert odbędzie się 18 czerwca na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Bilety będą dostępne wyłącznie na eBilet.pl. Przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart! ruszy 1 grudnia o godz. 13:00, a otwarta sprzedaż 2 grudnia o tej samej porze.