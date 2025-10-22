Ponad 17 tys. reakcji i blisko 1000 komentarzy wywołał najnowszy post opublikowany na profilu Peja Slums Attack na Facebooku. Popularny raper pokazał zdjęcie z prezydentem Karolem Nawrockim. Podczas wizyty w kancelarii towarzyszył mu jego hypeman - Gandzior.

Zaproszenie na oficjalne spotkanie z Karolem Nawrockim to efekt listu wysłanego przez Peję, który mocno zaangażował się w akcję wspierania Palestyńczyków w Gazie.

Peja pokazał zdjęcie z Karolem Nawrockim. "Poruszaliśmy tematy trudne"

"Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze. Z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Kancelarii zaangażowanym w organizację spotkania jak i samemu Panu Prezydentowi. Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych w myśl zasady do odważnych świat należy. Rozmowę uważam za wartościową i pouczającą. Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym" - napisał raper na Facebooku.

Dodajmy, że Karol Nawrocki w rozmowie z Żurnalistą ujawnił, że jest fanem polskiego hip hopu. Wymienił wówczas takich wykonawców, jak m.in. Liroy, KęKę i właśnie Rychu Peja.

