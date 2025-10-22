Peja i Karol Nawrocki razem w Pałacu Prezydenckim. "Poruszaliśmy tematy trudne"
Sporo emocji w mediach społecznościowych wywołało zdjęcie opublikowane przez Peję. Raper pojawił się w Pałacu Prezydenckim, gdzie odbył oficjalne spotkanie z Karolem Nawrockim.
Ponad 17 tys. reakcji i blisko 1000 komentarzy wywołał najnowszy post opublikowany na profilu Peja Slums Attack na Facebooku. Popularny raper pokazał zdjęcie z prezydentem Karolem Nawrockim. Podczas wizyty w kancelarii towarzyszył mu jego hypeman - Gandzior.
Zaproszenie na oficjalne spotkanie z Karolem Nawrockim to efekt listu wysłanego przez Peję, który mocno zaangażował się w akcję wspierania Palestyńczyków w Gazie.
Peja pokazał zdjęcie z Karolem Nawrockim. "Poruszaliśmy tematy trudne"
"Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze. Z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom Kancelarii zaangażowanym w organizację spotkania jak i samemu Panu Prezydentowi. Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych w myśl zasady do odważnych świat należy. Rozmowę uważam za wartościową i pouczającą. Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym" - napisał raper na Facebooku.
Dodajmy, że Karol Nawrocki w rozmowie z Żurnalistą ujawnił, że jest fanem polskiego hip hopu. Wymienił wówczas takich wykonawców, jak m.in. Liroy, KęKę i właśnie Rychu Peja.