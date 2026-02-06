Pan EF i Pan Emade to nowy projekt duetu Fisz (Bartosz Waglewski) i Emade (Piotr Waglewski), którzy przez lata razem występowali jako Fisz Emade Tworzywo. Szykowana na czerwiec EP-ka będzie powrotem do korzeni i klimatu dawnych lat. Do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla, 6-minutowego utworu "14. piętro".

W 2000 r. pojawił się debiutancki album Fisza "Polepione dźwięki", który zdobył nominację do Fryderyka. Jednym z producentów był Emade, odpowiedzialny także za miks i skrecze. Już razem bracia - jako Tworzywo Sztuczne - w 2002 r. wydali płytę "F3".

Fisz i Emade wracają do korzeni jako Pan EF i Pan Emade

"Najnowsza EP-ka nagrana w klasycznym, rapowym i hip-hopowym stylu stanowi ukłon w stronę początków ich wspólnej drogi artystycznej. Będzie to spotkanie przeszłości z teraźniejszością - autentyczna energia, surowe brzmienie i charakterystyczne teksty. Wydawnictwo, które ukaże się w czerwcu b.r stanowi również kontynuację i domknięcie wydanej w lutym 2025 płyty Fisz Emade Tworzywo pt. '25'" - czytamy w opisie.

"The Voice Senior": Ta dyskusja rozpaliła trenerów do czerwoności. "Nie darujemy ci" TVP