W miniony czwartek nadeszła godzina zero - dostaliśmy akt I, który okazał się niezwykle intymnym monologiem, na pograniczu ponad godzinnego teledysku, musicalu, a spektaklu teatralnego. Choć nie zabrakło na nim gości takich jak Sobel, Oki czy Chivas , całość oparta była o całkowicie nowe utwory, znacznie wykraczające poza ramy "rapu", do których w swojej twórczości nas przyzwyczaił.

Quebo opisał na swój sposób doświadczenia związane z chorobą afektywną dwubiegunową (która jest najprawdopodobniej głównym powodem zakończenia kariery) oraz życiem miłosnym - czyli wszelkie rozterki z byłymi partnerkami do momentu, w którym znajduje się teraz, czyli szczęśliwego związku z Martyną Byczkowską. To wszystko miało nas przygotować do tego, co wydarzy się na stadionowych koncertach.