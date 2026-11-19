Krzysztof Stanowski zapytał Okiego, ile zarobił na ostatniej płycie. W "Godzinie Zero" raper opowiedział też, co sam wolałby mieć: okazały łańcuch czy równie dobre mieszkanie. Postawił na biżuterię, choć od razu przyznał, że za kilka lat może się z tego wyboru śmiać.

Przez ponad dwie i pół godziny rozmawiali o początkach Okiego w rapie, jego zarobkach i o tym, jak doszło do spięcia z Tede. Porównanie łańcucha z mieszkaniem padło, gdy Oki mówił o tym, jak sam chce się widzieć jako raper.

"Jeżeli mam być raperem w swoich oczach, to wolę mieć (...) łańcuch niż (...) mieszkanie" - powiedział. Zaraz dodał, że za parę lat może uznać, że powinien był ustawić priorytety zupełnie inaczej.

Oki wrócił do słów Tede. "Uniosłem się trochę honorem"

Utwór "Sprzedałem się" ukazał się w 2023 roku. Z relacji Okiego wynika, że Tede przypisywał sukces numeru przede wszystkim pracy osób odpowiedzialnych za jego brzmienie. Oki wziął tę uwagę do siebie, bo sam spędził sporo czasu przy komputerze, dopracowując nagranie. Zależało mu, żeby tej pracy nie pominięto.

Z dzisiejszej perspektywy nie nazywa tego konfliktem. "Uniosłem się trochę honorem" - przyznał. Po tamtej wymianie zdań obaj rozmawiali.