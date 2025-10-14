Niespodziewane wieści z domu Eminema. Jego córka przekazała radosną nowinę

Na zdjęciach, które pojawiły się na profilu Alainy na Instagramie, widać ją z mężem Mattem Moellerem, stojących na tle pola i trzymających koszulkę z napisem "Baby Moeller - Coming 2026". Kolejne fotografie pokazują, jak Alaina prowadzi ukochanego z zawiązanymi oczami przez dom, by po chwili odsłonić przed nim niespodziankę - balony układające się w napis "Baby M." i pozytywny test ciążowy.

Pod zdjęciami przyszła mama dodała kilka poruszających słów:

"Od miesięcy noszę w sobie maleńkie bicie serca, które już zmieniło mnie w każdy możliwy sposób. Nigdy nie czułam się bardziej wdzięczna za ten dar i za rozwój naszej rodziny, coś, czego chcieliśmy od tak dawna. Dziękuję Ci, Boże, za to błogosławieństwo."

Post natychmiast obiegł media, a fani Eminema zasypali wpis gratulacjami.

Wsparcie siostry i radość wśród bliskich

Wśród pierwszych komentarzy pojawiła się wiadomość od Hailie Jade - biologicznej córki rapera, która kilka miesięcy wcześniej sama została mamą.

"Nie mogę się doczekać, aby być ciocią tego malucha, a Elliot jest tak podekscytowany, że pozna swojego kuzyna" - napisała z entuzjazmem.

Dla Eminema to kolejne rodzinne szczęście w krótkim czasie. W marcu Hailie powitała na świecie syna Elliota Marshalla, czyniąc z rapera po raz pierwszy dziadka. Teraz artysta, znany z dystansu do mediów i troski o prywatność, ponownie stanie przed tą samą rolą - tym razem dzięki Alainie.

Od adopcji po rodzinne szczęście

Choć tylko Hailie jest biologiczną córką Eminema, Alaina od lat była dla niego jak własne dziecko. To siostrzenica jego byłej żony, Kim Scott, którą raper adoptował, gdy była jeszcze dzieckiem. Wychowywał ją wraz z dwiema pozostałymi córkami - Hailie i Stevie.

Alaina, dziś 32-letnia kobieta, dwa lata temu wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, Matta Moellera. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, z dala od blasku reflektorów. Media pisały wówczas, że Eminem pojawił się na ceremonii, ale wolał pozostać w cieniu, ciesząc się szczęściem córki.

Nowy rozdział w życiu Eminema

Marshall Mathers, mimo statusu jednej z największych ikon hip-hopu, od lat unika życia medialnego rozgłosu. W wywiadach rzadko mówi o rodzinie, jednak kiedy już to robi - podkreśla, że to właśnie córki są jego największym osiągnięciem.

"Jeśli jutro miałbym wszystko stracić, ale wciąż mieć moje dziewczyny - byłbym w porządku" - mówił w rozmowie z Rolling Stone.

