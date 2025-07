Dwa wyprzedane koncerty Quebonafide na PGE Narodowym w Warszawie to jedno z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich miesięcy. W trakcie występów na scenę zaproszono wielu zaprzyjaźnionych artystów, a publiczność miała okazję zobaczyć i usłyszeć ich wspólne wykonania. Jednak wyraźnie zabrakło jednej postaci - Taco Hemingwaya, z którym Quebo przez lata tworzył kultowy duet.

Brak Taco od razu podsycił spekulacje. Internauci i media zaczęli zastanawiać się, czy między artystami nie doszło do konfliktu. "Z Quebo już koniec przyjaźni, bo to k***a brat już" - pisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych, cytując rzekome słowa Taco, co tylko roznieciło plotki o nieporozumieniach między raperami.