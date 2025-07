Young Noble dołączył do Outlawz w 1996 r. To wówczas Hussein Fatal i Yafeu "Kadafi" Fula przedstawili go Tupakowi. Debiutem Noble'a był udział w nagraniu płyty "The Don Killuminati: The 7 Day Theory", pierwszym pośmiertnym albumie Tupaca. Wystąpił w utworach "Bomb First (My Second Reply)", "Hail Mary", "Life Of An Outlaw" i "Just Like Daddy".