Męskie Granie Przestawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika to projekt zamykający piątkowe koncerty tegorocznej trasy Męskie Granie. W pierwszej części - PRO8L3M gra KAZIKA - hiphopowy duet w autorski sposób reinterpretuje utwory Kazika Staszewskiego, przefiltrowując je przez wrażliwość pokolenia wychowanego na syntezatorach i klubowym pulsie.

Z kolei Kult odpowiada koncertem pełnym utworów, na których wychowały się pokolenia - w atmosferze charakterystycznej, gęstej energii budowanej przez cały skład. Projekt zadebiutował w Żywcu, gdzie pod koniec czerwca odbyła się inauguracja trasy.

PRO8L3M interpretuje przebój grupy Kazik Na Żywo

W kwietniu duet zaprezentował swoją wersję klasyka "Tata dilera" z dorobku grupy Kazik Na Żywo. Nieistniejący już KNŻ powstał na początku lat 90., kiedy basista Michał "Kwiatek" Kwiatkowski (Kobranocka) namówił Kazika na koncertową wersję jego płyty "Spalam się", która zdaniem wielu jest kamieniem milowym w początkach hip hopu w Polsce. Do składu dołączyli wówczas gitarzysta Adam "Burza" Burzyński (Kobranocka) i perkusista Kuba Jabłoński (później w Lady Pank).

W 1994 r. KNŻ wypuścił drugi album "Na żywo, ale w studiu", który promował utwór "Artyści". To właśnie ten numer przerobił teraz PRO8L3M jako "Czy ty to widzisz?". Oskar (autor nowego tekstu) i Steez83 nadali mu nową dynamikę, zachowując jednocześnie społeczne obserwacje i ciężki klimat oryginału.

Singlowi towarzyszy teledysk z udziałem legendy polskiego kina - Grażyny Szapołowskiej. Za jego reżyserię odpowiada Tala Dołgowska - reżyserka i artystka wizualna działająca na styku filmu dokumentalnego, sztuki współczesnej i reklamy. W swojej twórczości łączy artystyczną wrażliwość z wyczuciem emocji, obrazu i współczesnej estetyki wizualnej. Autorem zdjęć do klipu jest Michał Dymek, operator nominowanego do Oscara filmu "Dziewczyna z igłą".

Końcowy fragment wypowiedzi Grażyny Szapołowskiej stanowi autorską interpretację fragmentu wiersza Wisławy Szymborskiej "Pytania zadawane sobie". Jak podkreślają twórcy, zostało to wykorzystane za zgodą podmiotu uprawnionego do praw do twórczości Wisławy Szymborskiej.

Męskie Granie 2026 - dwa hymny i szczegóły trasy:

Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii Męskie Granie Orkiestra wypuściła dwa single w tym samym roku. Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia najpierw zaprezentowali piosenkę "Nareszcie", a drugim utworem jest "Tańczę" tego samego tria.

Podczas tegorocznej edycji Męskiego Grania występują m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Organek, Vito Bambino, Ralph Kaminski oraz Edyta Bartosiewicz.

10-11.07. - Poznań

17-18.07. - Gdańsk

31.07-1.08. - Wrocław

7-8.08. - Kraków

21-22.08. - Warszawa.