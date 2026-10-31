Mary J. Blige, otwiera się w nowym oknie urodziła się w Bronxie (dzielnicy Nowego Jorku) w 1971 roku. Odkrył ją Sean "Puffy" Combs (czyli karany dziś P. Diddy), a już pierwsze nagrania przyniosły jej przydomek "Królowej Hip Hop Soul". Debiutancki album "What's the 411" z 1992 roku znalazł ówcześnie w USA ponad dwa miliony nabywców.

Od 1992 przez 10 lat wokalistka wydała siedem albumów, poza debiutanckim są to: "My Life" (1994), "Share My World" (1997), "The Tour" (1998), "Mary" (1999) i "No More Drama" (2001) oraz jego reedycja z roku 2002. Wydawnictwa wielokrotnie pokryły się złotem i platyną, a "Mary" otrzymała nominację do Nagrody Grammy. Na jej płytach zawsze pojawiało się wielu znamienitych gości, jak Busta Rhymes, Lauryn Hill, Eric Clapton, George Michael, Elton John, Eve, Hakeem, Missy Elliot i Lenny Kravitz.

Mary J. Blige wciąż koncertuje i odwiedza fanów podczas tras koncertowych. Jej ostatni album studyjny, "Gratitude", ukazał się na rynku w listopadzie 2024 roku. Tym razem piosenkarka zauważyła na jednym ze swoich występów nietypową sytuację, więc szybko zareagowała.

Mary J. Blige skonfrontowała kobietę z widowni. "Mam nadzieję, że ktoś cię zauważy"

Artystka przerwała koncert w Las Vegas, aby zwrócić uwagę jednej z osób na widowni, która ją nagle wygwizdała. Do zdarzenia doszło podczas występu w Dolby Live, w ramach cyklu koncertów "My Life, My Story".

"Do tej s.ki, która mnie wygwizduje: nie musiałaś tu przychodzić. Mam nadzieję, że ktoś cię zauważy i grzecznie wyprowadzi" - krzyknęła piosenkarka, która szybko przeprosiła widownię za przerwanie koncertu.

"Po ch.lerę wydajesz na to pieniądze, id.otko?" - zapytała ze sceny.

"Przepraszam. Czasami muszę tak zareagować ze względu na miejsce, z którego pochodzę" - wyznała żartobliwie, po czym wróciła do występu.

Po niespodziewanej akcji na scenie pojawił się Wyclef Jean, z którym wokalistka wykonała przebój "911".

"Próbowali mnie (wytwórnia muzyczna - red.) zmienić na początku kariery. Wysłali mnie do szkoły dobrych manier, ale źle się tam czułam, bo to było dalekie od tego, jaka byłam. Jakoś sobie poradziłam. Musiałam dojrzeć do tych sukni i nauczyć się chodzić z wyprostowanymi plecami" - powiedziała Blige serwisowi PageSix, przy okazji premiery filmu dokumentalnego "Mary J. Blige's My Life", który 25 czerwca 2021 roku trafił na platformę Amazona.