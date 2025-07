Marcin Kowalczyk o kulisach "Jesteś Bogiem". Fokus chciał go wyrzucić z filmu

Aktor przyznał, że te słowa mocno go zabolały, ale był już wtedy głęboko osadzony w roli i postanowił nie dać się wyprowadzić z równowagi.

- "A ja miałem wtedy takie: 'A kim ty (...) jesteś, żeby mi takie rzeczy mówić? Stary, siadaj tu, zakładaj słuchawki, nagrywaj i jeszcze raz to jedziemy'" - dodał.

Choć podczas zdjęć nie wszystko układało się idealnie, po premierze filmu Kowalczyk doświadczył niespodziewanego wsparcia. Odezwał się do niego ojciec Magika.

- "Tata Magika jeszcze wiele miesięcy po filmie do mnie dzwonił i się pytał, czy mam na pewno coś do jedzenia z domu" - ujawnił aktor, dodając, że była to dla niego niezwykle wzruszająca relacja.