Przez 20 lat na scenie hiphopowej raper Adam "Łona" Zieliński i producent Andrzej "Webber" Mikosz współpracowali w duecie, nagrywając razem m.in. trzy duże płyty, dwie EP-ki i koncertowe wydawnictwo "Łona, Webber & The Pimps w S-1".

Status złota zdobyły albumy "Cztery i pół" (2011) i "Nawiasem mówiąc" (2016). Od pewnego czasu obaj członkowie duetu zajmowali się innymi tematami. Teraz w krótkim oświadczeniu oficjalnie potwierdzili, że to koniec ich współpracy.

Łona i Webber: Koniec słynnego duetu

"(...) pragniemy więc zakomunikować, że od pewnego czasu nasze muzyczne drogi się rozeszły i każdy z nas realizuje się na innych polach. Wszystkim osobom, które po drodze nam towarzyszyły, jak i Wam, naszym słuchaczom, chcemy podziękować za każdy centymetr historii, którą z nami współtworzyliście" - czytamy we wpisie.

Webber stworzył muzykę do spektakli teatralnych, m.in. "Bal Manekinów" i "Tschick" (dla Teatru Polskiego w Szczecinie) oraz obwołanego sensacją musicalu "1989" (koprodukcja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego). Napisał również muzykę do krótkometrażowego filmu Karoliny Gołębiowskiej "Bajka o początku" (2023).

Z kolei Łona nawiązał nową współpracę w trio pod szyldem Łona x Konieczny x Krupa (z którym zdobył trzy Fryderyki za płytę "Taxi" z 2023 r.). W ostatnim czasie raper stworzył autorską narrację do filmu "Klątwa Doliny Węży" na potrzeby Festiwalu Korelacje we Wrocławiu.

