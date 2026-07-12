Liroy ma syna młodszego o zaledwie 12 lat. "Zawsze był, zawsze pomógł"

Piotr Liroy-Marzec, znany szerzej jako Liroy, to jeden z pionierów polskiego hip-hopu. Karierę rozpoczął na początku lat 90., a jego debiutancki "Alboom" z 1995 roku szybko zdobył status kultowego. Do najbardziej znanych utworów Liroya zalicza się m.in. "Scyzoryk", dzięki któremu na stałe wpisał się w historię rodzimej muzyki.

W ubiegłym roku po długiej przerwie wydał płytę "L7", do fanów trafił także film dokumentalny "Don't f..k with Liroy". W związku z dokumentem Liroy też coraz częściej zaczął pojawiać się w mediach, gdzie poruszano nie tylko temat jego kariery, ale też życia prywatnego.

Jakim ojcem jest Liroy? "Nauczył mnie wierzyć w siebie"

W wywiadach Liroy przyznawał, że sam wychował się w rodzinie, w której dochodziło do przemocy, podkreślając jednocześnie, że tym bardziej zależy mu na stworzeniu bezpiecznego, kochającego domu. Raper ma pięcioro dzieci - troje ze związku z Joanną Krochmalską, z którą rozstał się w 2022 roku, jedno z obecną żoną Dorotą, oraz adoptowanego syna Konrada.

To właśnie relacja z tym ostatnim wzbudza najwięcej emocji, Konrad jest bowiem od Liroya zaledwie 12 lat młodszy - raper adoptował 8-latka, gdy sam miał zaledwie 20 lat. "Nie jest moim biologicznym synem, ale to mój syn" - powiedział Liroy w wywiadzie z Krzysztofem Stanowskim.

Konrad - syn Liroya halo tu polsat materiały prasowe

Konrad, który na co dzień mieszka w Londynie, wypowiedział się na ten temat w "halo tu polsat". "Nauczył mnie wierzyć w siebie, w to, że marzenia się mogą spełniać. Dużo wsparcia, dużo popychania do przodu. Zabierał mnie na koncerty - swoje i nieswoje, na różne rozdania nagród. (...) W twoim domu siedzą najbardziej znani muzycy kraju, znani aktorzy. Przede wszystkim przyzwyczajasz się być na salonach. To ci daje wiarę w to, że jak ty coś potrafisz, to coś osiągniesz. (...) Zawsze miał czas, zawsze ten czas poświęcał, nieważne, jaka głupia by była przyczyna, dla której go potrzebujemy. Zawsze był, zawsze pomógł, zawsze się zajął" - wyznał.



