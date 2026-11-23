12 września 2026 r. na warszawskim Lotnisku Bemowo hip-hop ponownie spotkał się z muzyką symfoniczną, tworząc coś niezwykłego. Sprawcą całego zamieszania był Radzimir Dębski, znany pod pseudonimem JIMEK, który po raz kolejny zaprosił widzów w podróż przez najważniejsze momenty w dziejach rapu. Zaprezentował finałową odsłonę projektu "Historia Polskiego Hip-Hopu", zamykając tym samym trylogię rozpoczętą w 2022 r.

Widowisko po raz kolejny połączyło rapowe przeboje z potęgą orkiestry symfonicznej, nadając legendarnym utworom zupełnie nowy wymiar. Nie zabrakło wyjątkowych artystów, dzięki którym widowisko połączyło różne pokolenia Polaków.

Legendy polskiego rapu na jednej scenie. Wszystko pokaże Polsat!

Widowisko będą mieli teraz okazję obejrzeć także widzowie przed telewizorami. Kamery Polsatu uwieczniły koncert, który wyemitowany zostanie 28 listopada, o godz. 22:00.

W telewizyjnej odsłonie zobaczymy występy artystów, którzy przez lata tworzyli historię polskiego hip-hopu. Na scenie u boku JIMKA pojawili się: FU, Fokus i Rahim, Molesta, O.S.T.R., Fenomen, Mor W.A., Eldo, Grammatik, Kosma Król, Abradab, Bryndal oraz WYP-3.

Show współtworzyli przedstawiciele różnych pokoleń i muzycznych stylów, którzy na przestrzeni dekad kształtowali polską scenę. Nie zabrakło doświadczonych pionierów gatunku, ale też młodszych reprezentantów hip-hopu.

To trzeci, a zarazem finałowy rozdział projektu JIMKA

Projekt "Historia Polskiego Hip-Hopu" miał swój początek w 2022 r. na warszawskim Lotnisku Bemowo. To tam JIMEK po raz pierwszy połączył przedstawicieli rapu z orkiestrą symfoniczną, proponując odświeżone, podniosłe aranżacje znanych numerów. Rok później druga część widowiska przeniosła się na Stadion Śląski, a we wrześniu 2026 r. artysta zdecydował się wrócić na Bemowo. To właśnie tutaj symbolicznie zamknął trylogię.