Legendarna grupa WWO wróci razem na scenę po blisko 20 latach! Dadzą tylko jeden taki koncert
Grupa WWO blisko trzy dekady temu uznawana była za jedną z czołowych formacji w polskim hip-hopie. W 2010 r., po wydaniu czterech świetnie przyjętych płyt, zespół zakończył wspólną działalność. Teraz Sokół, Jędker i DJ Deszczu Strugi ponownie staną razem na scenie. Po blisko 20 latach rozłąki zagrają pełnowymiarowy koncert w hali COS Trowar w Warszawie. Oto szczegóły wielkiego powrotu.
Sokół, Jędker i DJ Deszczu Strugi, po niemal dwóch dekadach od zakończenia działalności WWO, ponownie połączą siły na scenie. Grupa raperów właśnie ogłosiła, że wrócą razem tylko na chwilę, aby zagrać jeden koncert. 28 listopada 2026 r. fani będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia ich na hali COS Torwar w Warszawie. W ten sposób formacja na dobre pożegna się z wiernymi słuchaczami.
Ostatni rozdział scenicznej działalności WWO wymownie nazwany został "WWOFF". W programie koncertu przewidziano zarówno popisy Sokoła, Jędkera i DJ Deszczu Strugi z kultowymi piosenkami formacji, jak i gościnne występy muzyków, którzy współtworzyli z raperami historię.
Na hali COS Torwar rozstawiona zostanie scena 360 st., w samym środku publiczności. To niekonwencjonalne rozwiązanie pozwoli raperom na jeszcze lepszy kontakt z widzami. Bilety na wydarzenie trafią do sprzedaży już 11 marca.
WWO ostatni raz zagrali wspólny koncert blisko 20 lat temu. Po wieloletniej przerwie, w 2022 r., Jędker i DJ Deszczu Strugi gościnnie wkroczyli na scenę jubileuszowego koncertu Sokoła, by wykonać razem jedną z piosenek.
Kim była grupa WWO?
WWO powstało w 1999 r. w stolicy naszego kraju, z inicjatywy Jędkera i Sokoła. Raperzy wcześniej byli członkami ZIP Składu, a gdy dołączył do nich DJ Deszczu Strugi, stworzyli grupę, która na stałe zapisała się w historii polskiego hip-hopu.
Formacja wydała cztery albumy - "Życie na kredycie" oraz "Witam was w rzeczywistości", jako dwa ostatnie, w 2005 r., a wcześniej także "We własnej osobie" i debiutancki "Masz i pomyśl". Już pierwszy krążek zespołu dotarł do ósmego miejsca zestawienia OLiS. W trakcie swojej kariery skład WWO wylansował przeboje, takie jak "Damy radę", "Nie bój się zmiany na lepsze" czy "Sen" i współpracował m.in. z Włodim, Hemp Gru, Procederem oraz Pono.