W ubiegłym tygodniu, 4 września, przed Urzędem Dzielnicy Bemowo w Warszawie odbyło się wydarzenie dla młodzieży, które celebrować miało rozpoczęcie roku szkolnego. Podczas koncertu pod szyldem "Back to School" zaprezentowali się Blanka, Tymek i Eryk Moczko, a występ ostatniego z wymienionych wywołał niemałą aferę.

Raper i twórca internetowy, znany przede wszystkim z grupy DRE$$CODE (w której skład wchodzi też m.in. Mikołaj "Bagi" Bagiński) oraz piosenek takich jak "Certyfikat" czy "Enzo", kontrowersyjnymi tekstami swoich piosenek zszokował niektórych widzów. W sieci błyskawicznie pojawiła się masa komentarzy, w których Polacy nie kryli oburzenia i wskazywali na wulgarny język, który ich zdaniem nie powinien pojawiać się na wydarzeniach tego typu.

"Co to za patologia! Słyszałam nagrania z konceru i jestem w szoku. Osoba która piastuje stanowisko odpowiedzialna za koncert powinna być zwolniona dyscyplinarnie", "Dno muzyczne. Wyjce z wulgaryzmami", "Szokujące - promowanie patoartystów przez instytucje publiczne", "Co za skandaliczne teksty ze sceny! Wydział Kultury zorganizował coś takiego?", "To jest kpina i za publiczne pieniądze..." - można było przeczytać na Facebooku.

Po kontrowersyjnym występie Eryka Moczko w sieci wybuchła afera. Organizatorzy w oficjalnym komunikacie przepraszają

Od imprezy minęło kilka dni, a Zarząd Dzielnicy Bemowo postanowił ustosunkować się do komentarzy pojawiających się w sieci. Organizatorzy koncertu przeprosili widzów i jednocześnie zapowiedzieli wyciągnięcie konsekwencji. "Przepraszamy. Występ pana Eryka Mroczko na wydarzeniu 'Back to School' skierowanym do bemowskiej młodzieży po prostu nie powinien mieć miejsca. Wobec wykonawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami zawartej umowy. Zapewniamy, że czerpiemy z tego wydarzenia wyraźne wnioski na przyszłość" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

"Niezwłocznie poddaliśmy weryfikacji nasze wewnętrzne procedury związane z organizacją koncertów. Kryteria doboru oraz proces weryfikacji artystów zapraszanych na wydarzenia dla młodzieży zostaną radykalnie zaostrzone, aby każda kolejna inicjatywa organizowana przez Dzielnicę była w pełni bezpieczna i odpowiednia dla młodych mieszkańców Bemowa" - dodał zarząd.

Organizatorzy chcą wyciągnąć konsekwencje od Eryka Moczko. Internauci są przeciwni. "Sprawdzajcie, kogo bierzecie"

Pod oficjalnym oświadczeniem organizatorów również wylała się fala komentarzy, w których z kolei nie brakuje głosów oburzenia wobec Zarządu Dzielnicy Bemowo. Internauci, po przeczytaniu komunikatu, zwrócili uwagę na to, że Eryk Moczko podczas koncertu wykonał jedynie swój repertuar. Ich zdaniem wina ma leżeć w kiepskim sprawdzeniu artysty przed zaproszeniem go na wydarzenie dla młodzieży.

"A może zamiast konsekwencji dla artysty, którego utwory można sprawdzić w pięć minut na dowolnej platformie streamingowej, wyciągnąć konsekwencje wobec osoby, która podjęła decyzję o zaproszeniu go tam?", "Kto organizuje wydarzenie, zaprasza artystę nie znając jego twórczości? W tym przypadku to organizatorzy powinni ponieść konsekwencje swojego wyboru a nie Eryk, on miał wolny akurat termin to zagrał i tyle", "To jakiś żart - to oświadczenie? Człowiek śpiewał swój repertuar, możemy się z nim nie zgadzać, ale na szczęście cenzura w Polsce już nie istnieje", "Eryk nie ma nic z tym wspólnego, wykonał swoją pracę, swój repertuar, a jedyna wina wyłącznie jest po waszej stronie", "Jakie konsekwencje dla artysty? Ma specjalnie nowe piosenki napisać dla Bemowa? Sprawdzajcie, kogo bierzecie, a pretensje tylko do siebie" - grzmią użytkownicy Facebooka.